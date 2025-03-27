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Світлана Білоножко зворушливо привітала онучку з днем народження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Світлана Білоножко та її онучка Світлана
фото: Facebook/Світлана Білоножко

Онучці Світлани Білоножко виповнилося 17 років

Українська співачка, Заслужена і Народна артистка України Світлана Білоножко привітала свою онуку Світлану з днем народження. Відповідний допис вона оприлюднила у Facebook, інформує «Главком».

«Нашій Світланці виповнилось 17 років! Щастя, добра, успіхів тобі наша дівчинко! Любимо безмежно!!!», – йдеться у дописі.

Світлана Білоножко з онучкою Світланою
Світлана Білоножко з онучкою Світланою
фото: Facebook/Світлана Білоножко

Світлана Білоножко також поділилася архівними фотографіями. Вона показала свою онучку, коли та була ще зовсім маленькою. Крім того, співачка опублікувала знімки, на яких присутній її покійний чоловік Віталій Білоножко.

Віталій Білоножко з онукою
Віталій Білоножко з онукою
фото: Facebook/Світлана Білоножко
Віталій Білоножко з дружиною Світланою та онуками
Віталій Білоножко з дружиною Світланою та онуками
фото: Facebook/Світлана Білоножко

Раніше українська співачка, Заслужена і Народна артистка України Світлана Білоножко в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production розкрила деякі подробиці особистого життя свого онука Віталія Білоножка.

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Теги: Віталій Білоножко сім'я день народження

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