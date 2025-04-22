Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Плюнула на осуд». Зірка «Лісапетного батальйону» зізналася, що була коханкою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Наталія Фаліон розповіла про стосунки із другим чоловіком
фото: скриншот з відео

Фаліон зауважила, що її першого чоловіка не стало на 60-му році життя

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон розповіла про своє особисте життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву співачки в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Фаліон зауважила, що її першого чоловіка не стало на 60-му році життя через залежність від алкоголю та хворобу. Утім, наприкінці його життя співачка «зважилася на дуже важкий крок». Вона пригадала, що в той період з’явився палкий прихильник, який запропонував їй розпочати стосунки.

«Коли чоловіка не стало, Бог так зробив, щоб я не залишилася самотньою. У мене з'явився чоловік, як з неба впав, який прийшов до мене на концерт, і виявилося, вже роки слідкував за мною. Людина, яка мене полюбила й захотіла, щоб ми були разом. Я намагалася навіть відштовхнути його, бо для мене це було не моє: він одружений і я ще заміжня. Мій чоловік фактично помирав, як у мене з'являлася ця людина», – сказала співачка.

Артистка додала, що чоловік часто тішив подарунками та турбувався про неї.

«Дарував букети, писав прекрасні листи, організував індивідуальний пошив взуття. Я бачила, що він мене щиро любить. І помирає чоловік, і я собі вирішила: «Наталю, то що, ти тепер маєш померти разом з ним? А спробуй, як то – бути щасливою». Мені було важко й годинами себе докоряла. Але я плюнула на осуд. Зрештою прожили три роки – і він помер», – розповіла Наталія Фаліон.

Раніше солістка українського гурту «Лісапетний батальйон», 63-річна Наталія Фаліон заявила, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому. «Ми захворіли на коронавірус. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Тож не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися», – розповіла артистка.

Зокрема, Наталія Фаліон розповіла, що її 36-річний син Віктор помер уві сні. Вона зауважила, що її син за життя був активним і не підозрював про серйозні проблеми із серцем. Про це стало відомо випадково, коли він звернувся до лікарів через пухлину, яка виникла внаслідок хронічного гаймориту та зловживанням медикаментами.

Читайте також:

Теги: співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Могилевська привітала усіх з Великоднем
Могилевська показала, як із доньками готувалася до Великодня: зворушливе відео
Вчора, 21:41
Марія Бурмака з донькою Яриною
Марія Бурмака показала архівні фото: реакція доньки співачки здивувала
Вчора, 19:12
Раніше Юлії Юріній відмовили в отримання українського громадянства
Українській співачці у Росії загрожує 20 років тюрми
20 квiтня, 16:10
Tayanna наголосила, що варто обов'язково перевіряти газові котли та колонки в оселі
«Могли не прокинутися»: співачка Tayanna розповіла про смертельну загрозу у власній оселі
9 квiтня, 15:04
Анна Трінчер запевнила, що не мала на меті когось образити, а жартувала
Анна Трінчер побувала в місті на Тернопільщині і спровокувала скандал
5 квiтня, 19:12
Ірина Білик виконала два десятки суперхітів різних років
У Києві пішов сніг. Ірина Білик влаштувала погодну аномалію у квітні (відео)
5 квiтня, 08:41
Нетребко заспіває чотири вистави з 11 по 21 вересня у новій постановці Олівера Мірса
Пропутінська співачка Нетребко повертається на сцену Лондонської Королівської опери
3 квiтня, 07:10
Дорофєєва познайомилася з місцевим шестирічним лелекою Федором
Повідомлення про відключення світла у «Київ Цифровий» озвучила відома українська співачка
27 березня, 14:25
Маск грався ложками і вилками на очах у Трампа
Маск вразив мережу ексцентричною поведінкою у Білому домі
22 березня, 19:53

Шоу-біз

«Плюнула на осуд». Зірка «Лісапетного батальйону» зізналася, що була коханкою
«Плюнула на осуд». Зірка «Лісапетного батальйону» зізналася, що була коханкою
Американська кіноакадемія оголосила нові правила «Оскара»
Американська кіноакадемія оголосила нові правила «Оскара»
32 роки ректорства. Як студенти і колеги привітали Поплавського
32 роки ректорства. Як студенти і колеги привітали Поплавського
Актор Тарас Цимбалюк розбурхав мережу провокаційним фото
Актор Тарас Цимбалюк розбурхав мережу провокаційним фото
Вакарчук сходив у театр і сфотографувався з двома народними артистками (фото)
Вакарчук сходив у театр і сфотографувався з двома народними артистками (фото)
Солістка «Лісапетного батальйону» назвала причину смерті 36-річного сина
Солістка «Лісапетного батальйону» назвала причину смерті 36-річного сина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
206K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 квітня 2025
65K
«Біс попутав». 66-річна солістка «Лісапетного батальйону» пожалкувала про ботокс
42K
Кум Ірини Білик розкрив деталі її тяжкої хвороби
32K
Німецький дипломат спрогнозував, як зміниться допомога Україні при новому канцлері
20K
Міноборони анонсувало нові функції Резерв+

Новини

Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
Вчора, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43
Пентагон: США скоротять військову присутність у Сирії
19 квiтня, 02:52
В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
18 квiтня, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
18 квiтня, 03:49

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua