«Плюнула на осуд». Зірка «Лісапетного батальйону» зізналася, що була коханкою

Фаліон зауважила, що її першого чоловіка не стало на 60-му році життя

Солістка гурту «Лісапетний батальйон» Наталія Фаліон розповіла про своє особисте життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву співачки в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Фаліон зауважила, що її першого чоловіка не стало на 60-му році життя через залежність від алкоголю та хворобу. Утім, наприкінці його життя співачка «зважилася на дуже важкий крок». Вона пригадала, що в той період з’явився палкий прихильник, який запропонував їй розпочати стосунки.

«Коли чоловіка не стало, Бог так зробив, щоб я не залишилася самотньою. У мене з'явився чоловік, як з неба впав, який прийшов до мене на концерт, і виявилося, вже роки слідкував за мною. Людина, яка мене полюбила й захотіла, щоб ми були разом. Я намагалася навіть відштовхнути його, бо для мене це було не моє: він одружений і я ще заміжня. Мій чоловік фактично помирав, як у мене з'являлася ця людина», – сказала співачка.

Артистка додала, що чоловік часто тішив подарунками та турбувався про неї.

«Дарував букети, писав прекрасні листи, організував індивідуальний пошив взуття. Я бачила, що він мене щиро любить. І помирає чоловік, і я собі вирішила: «Наталю, то що, ти тепер маєш померти разом з ним? А спробуй, як то – бути щасливою». Мені було важко й годинами себе докоряла. Але я плюнула на осуд. Зрештою прожили три роки – і він помер», – розповіла Наталія Фаліон.

Раніше солістка українського гурту «Лісапетний батальйон», 63-річна Наталія Фаліон заявила, що восени 2021 року поховала свого коханого, з яким познайомилася кілька років тому. «Ми захворіли на коронавірус. Я вижила, а Сергій помер від коронавірусу 30 вересня. Тож не все так просто. Я тримаюся. Люблю себе за те, що вмію триматися», – розповіла артистка.

Зокрема, Наталія Фаліон розповіла, що її 36-річний син Віктор помер уві сні. Вона зауважила, що її син за життя був активним і не підозрював про серйозні проблеми із серцем. Про це стало відомо випадково, коли він звернувся до лікарів через пухлину, яка виникла внаслідок хронічного гаймориту та зловживанням медикаментами.