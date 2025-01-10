Роковини смерті. Родина та друзі зібралися на могилі Віталія Білоножка (фото)

9 січня на 71 році життя помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» Віталій Білоножко

Близькі Білоножка зібралися на кладовищі, аби вшанувати його памʼять

У четвер, 9 січня, минув рік з дня смерті Народного артиста України Віталія Білоножка. На могилі артиста зібралися його найближчі люди, про що повідомила Світлана Білоножко, дружина співака.

«Рівно рік тебе немає з нами, Віталік. А сьогодні всі друзі, рідні, близькі, прийшли до тебе. Спочивай, а ми тебе любимо і завжди будемо любити», – сказала Світлана Білоножко.

За її словами, під час зустрічі рідні ділилися спогадами, розповідали про все Віталію Білоножку, а потім зібралися на поминальний обід.

«Які ж все таки чудові друзі у Віталіка, як було з ними тепло і затишно! Нумеролог сказала що він був поруч з нами.. Світла пам‘ять нашому неповторному Віталію..», – підсумувала дружина артиста.

фото: facebook.com/Світлана Білоножко

Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року в селі Слобода Буринського району Сумської області. Закінчив Сумське музучилище, Київську національну консерваторію. Працював солістом Київського театру естради на Подолі, а потім – солістом Держтелерадіо. Артист виступав дуетом разом із дружиною Світланою Білоножко. У грудні 1995 року йому надали звання Народного артиста України. У 1999 році разом із дружиною заснував Міжнародний фестиваль сімейної творчості «Мелодія двох сердець». Паралельно Віталій Білоножко викладав на кафедрі естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтва. Найвідомішими піснями артиста є: «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була».

9 січня на 71 році життя помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко.

Новина про смерть Віталія Білоножка стала несподіванкою для багатьох його друзів та колег в українському шоу-бізнесі. Хоча багато хто з них не бачився з артистом роками. Востаннє Віталій Білоножко виходив на сцену 2019 року. Він важко переніс пандемію коронавірусу і не виходив зі свого будинку. Усі світські заходи та благодійні концерти відвідувала лише його дружина.

Прощання із Віталієм Білоножком пройшло в Національній філармонії України (Володимирський узвіз, 2).

Прощання з Віталієм Білоножком у Києві фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Світлана Білоножко біля труни чоловіка фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Павло Зібров та Світлана Білоножко фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

У залі лунали пісні виконавця та транслювали відео з його концертів. Дружина артиста Світлана Білоножко приймала співчуття від багатьох людей, які прийшли вшанувати легенду естради.