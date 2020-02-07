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    Фото

    Таисия Повалий оказалась в инвалидной коляске

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    Таисия Повалий оказалась в инвалидной коляске
    Таисия Повалий

    Таисия Повалий не пояснила, что именно с ней произошло, а лишь уточнила, что «прошлое хватает ее за ноги»

    Певица Таисия Повалий удивила сеть свежим фото на инвалидной коляске. Снимок опубликован в ее Instagram.

    На нем она запечатлена в инвалидной коляске и с маской на лице. Как выяснилось, это не кадр из нового клипа.

    Таисия Повалий не пояснила, что именно с ней произошло, а лишь уточнила, что «прошлое хватает ее за ноги».

    «Ребята!!! Сегодня чумовой день!! Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе! Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером! Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, время. Но, каково было мое удивление, когда ворота гаража не открылись, и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и тут моя нога! Прошлое хватает меня за ноги», – написала певица под фото.

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    Таисия Повалий в инвалидной коляске

    Поклонники принялись желать здоровья своему кумиру и очень надеются, что с Таисией ничего серьезного не произошло.

    знаменитости фотография певица Instagram Таисия Повалий
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