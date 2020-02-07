Таисия Повалий оказалась в инвалидной коляске



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Таисия Повалий

Таисия Повалий не пояснила, что именно с ней произошло, а лишь уточнила, что «прошлое хватает ее за ноги»

Певица Таисия Повалий удивила сеть свежим фото на инвалидной коляске. Снимок опубликован в ее Instagram.

На нем она запечатлена в инвалидной коляске и с маской на лице. Как выяснилось, это не кадр из нового клипа.

Таисия Повалий не пояснила, что именно с ней произошло, а лишь уточнила, что «прошлое хватает ее за ноги».

«Ребята!!! Сегодня чумовой день!! Сначала в доме возмутилась кофеварка, просто потекла и перестала варить кофе! Собрали, поставили Игорю в машину, договорились с мастером! Все, думаю, надо техосмотр кофеварки, время. Но, каково было мое удивление, когда ворота гаража не открылись, и Игорь не смог выехать из дома! Гаражные ворота хотят обновлений! О Боги, и тут моя нога! Прошлое хватает меня за ноги», – написала певица под фото.

Таисия Повалий в инвалидной коляске

Поклонники принялись желать здоровья своему кумиру и очень надеются, что с Таисией ничего серьезного не произошло.