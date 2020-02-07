Криштиану Роналду отметил день рождения с Джорджиной Родригес и друзьями



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Футболист получил в подарок Mercedes Brabus

На днях знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду отметил день рождения — ему исполнилось 35 лет. Изначально спортсмен не планировал закатывать пышное торжество по этому поводу, но его 25-летняя возлюбленная Джорджина Родригес и девятилетний сын Криштиану-младший устроили ему приятный сюрприз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 5 Фев 2020 в 1:18 PST

Криштиану вместе с Джорджиной и сыном неспешно прогуливался по улицам Турина, когда вдруг откуда ни возьмись появились все его друзья с криками «Поздравляем!». Тут же, прямо на улице, стоял подарок, который все близкие футболиста приготовили ему на день рождения, — Mercedes Brabus, перевязанный красной лентой.

«Поздравляю самого главного человека в моей жизни! Мы постарались вложить всю свою любовь в этот подарок», – поделилась Джорджина.



