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    Шоу-биз

    Криштиану Роналду отметил день рождения с Джорджиной Родригес и друзьями

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    Криштиану Роналду отметил день рождения с Джорджиной Родригес и друзьями

    Футболист получил в подарок Mercedes Brabus

    На днях знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду отметил день рождения — ему исполнилось 35 лет. Изначально спортсмен не планировал закатывать пышное торжество по этому поводу, но его 25-летняя возлюбленная Джорджина Родригес и девятилетний сын Криштиану-младший устроили ему приятный сюрприз.

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    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

    Криштиану вместе с Джорджиной и сыном неспешно прогуливался по улицам Турина, когда вдруг откуда ни возьмись появились все его друзья с криками «Поздравляем!». Тут же, прямо на улице, стоял подарок, который все близкие футболиста приготовили ему на день рождения, — Mercedes Brabus, перевязанный красной лентой.

    «Поздравляю самого главного человека в моей жизни! Мы постарались вложить всю свою любовь в этот подарок», – поделилась Джорджина.

     Читайте также: Скарлетт Йоханссон в мини опозорилась на звездной вечеринке: снимки папарацци                                                                                                                                                           


     

     

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