Тогда и сейчас: 20 курьезных фото, на которых люди попытались вернуться в прошлое

Новые тренд завоевывает сеть

Пересматривать старые фотографии нравится многим.

Когда видишь на фото себя, своих близких и друзей лет этак 30 назад, это всегда положительные эмоции и добрые воспоминания, и так хочется вернуться хотя бы на несколько минут в те счастливые дни.

Сегодня уже неизвестно, кому первому в голову пришла идея восстанавливать сюжеты старых фотографий, но согласитесь - идея великолепная!

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