Тогда и сейчас: 20 курьезных фото, на которых люди попытались вернуться в прошлое
- Сьогодні, 08:08
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Розсилка
Новые тренд завоевывает сеть
Пересматривать старые фотографии нравится многим.
Когда видишь на фото себя, своих близких и друзей лет этак 30 назад, это всегда положительные эмоции и добрые воспоминания, и так хочется вернуться хотя бы на несколько минут в те счастливые дни.
Сегодня уже неизвестно, кому первому в голову пришла идея восстанавливать сюжеты старых фотографий, но согласитесь - идея великолепная!
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Джерело: Культурология