«Я була невпевнена із-за того, що донька Ніни Матвієнко». Відома співачка розкрила свої страхи

Тоня Матвієнко зізналася, що їй заважало будувати професійну кар'єру співачки
фото: скриншот Аліна Доротюк/YouTube

Тоня Матвієнко розповіла про хейт у свій бік на шоу «Голос країни»

На початку своєї кар’єри українська співачка Тоня Матвієнко почувалася невпевнено. Причиною цього вона назвала свою маму народну артистку Ніну Матвієнко, адже співачку часто ототожнювали з нею. Про свої страхи та початок кар’єри Тоня Матвієнко розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк, пише «Главком».

За словами Тоні Матвієнко, на початку своєї кар’єри вона знала, що добре співає та була в цьому впевнена. Однак дещо все ж таки додавало їй невпевненості. «Але була невпевнена із-за того, що я – донька Ніни Матвієнко. Це дуже заважало професійно рухатись. Люди тобі менше вірять», – зізналася співачка.

Тоня Матвієнко говорила про це зі своєю мамою Ніною Матвієнко. Однак артистка не вбачала проблеми в тому, що Тоню Матвієнко в медійному середовищі знали лише, як її доньку.

фото з відкритих джерел

«Мама ніколи не вірила, що це справді проблема. Вона погано розбиралася в інтернеті. Казала: «Це одна й та сама людина пише тобі погані коментарі, яка хоче тебе знищити». Вона не вірила, що таке пишуть масово. Бо в її середовищі всі говорили: «Яка Тоня класна, як усе добре», – зазначила зірка.

Тоня Матвієнко зізналася, що вперше з критикою та осудом вона зіштовхнулася після участі в шоу «Голос країни». Тоді вона не була готова до такого хейту. «Це було жахливо. На «Голосі країни» всі писали, що мама все купила, що й так зрозуміло, хто виграє. Мені тоді це було незрозуміло», – поділилася виконавиця.

Тоня Матвиенко «Не метелиця»

Однак після закінчення шоу Тоня Матвієнко довела собі свій талант, у цьому їй допомогла підтримка глядачів та вона сама. «Мені потрібно було себе перевірити, чи витримаю я цей шлях. Я сама собі довела. Люди постійно за мене голосували. Я дійшла до фіналу, зайняла друге місце. Я за дуже короткий час – у нас був тиждень на підготовку номера, я навчилася перевтілюватися. Я не вміла стояти на підборах, просто не було, куди їх носити. А тут за пів року – величезний шлях подолала, боротьба над собою», – зізналася артистка.

Співачка мала невеликий досвід виступів на сцені, коли пішла на «Голос країни». Участь у шоу була для неї складною. «Знаєте, я ніби схопила мрію і не відпустила. Це було колосально важко. У мене був дуже маленький досвід виступів на великій сцені. Навіть конкуренти вже співали в кавер-бендах. Я інколи співала, то мама мене запрошувала, брала участь у її концертах. Але це зовсім інше: камерні твори, оркестр. А тут – шоу, прямий ефір. Це був шок: ти не маєш права помилитися».

Нагадлаємо, співачка Тоня Матвієнко відвідала репетицію Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Артистка не стримала емоцій після виконання композиції «Ой, летіли дикі гуси», навколо якої останнім часом чимало скандалів.

Теги: співачка Ніна Матвієнко Тоня Матвієнко

