«Я була невпевнена із-за того, що донька Ніни Матвієнко». Відома співачка розкрила свої страхи

Тоня Матвієнко розповіла про хейт у свій бік на шоу «Голос країни»

На початку своєї кар’єри українська співачка Тоня Матвієнко почувалася невпевнено. Причиною цього вона назвала свою маму народну артистку Ніну Матвієнко, адже співачку часто ототожнювали з нею. Про свої страхи та початок кар’єри Тоня Матвієнко розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк, пише «Главком».

За словами Тоні Матвієнко, на початку своєї кар’єри вона знала, що добре співає та була в цьому впевнена. Однак дещо все ж таки додавало їй невпевненості. «Але була невпевнена із-за того, що я – донька Ніни Матвієнко. Це дуже заважало професійно рухатись. Люди тобі менше вірять», – зізналася співачка.

Тоня Матвієнко говорила про це зі своєю мамою Ніною Матвієнко. Однак артистка не вбачала проблеми в тому, що Тоню Матвієнко в медійному середовищі знали лише, як її доньку.

«Мама ніколи не вірила, що це справді проблема. Вона погано розбиралася в інтернеті. Казала: «Це одна й та сама людина пише тобі погані коментарі, яка хоче тебе знищити». Вона не вірила, що таке пишуть масово. Бо в її середовищі всі говорили: «Яка Тоня класна, як усе добре», – зазначила зірка.

Тоня Матвієнко зізналася, що вперше з критикою та осудом вона зіштовхнулася після участі в шоу «Голос країни». Тоді вона не була готова до такого хейту. «Це було жахливо. На «Голосі країни» всі писали, що мама все купила, що й так зрозуміло, хто виграє. Мені тоді це було незрозуміло», – поділилася виконавиця.

Однак після закінчення шоу Тоня Матвієнко довела собі свій талант, у цьому їй допомогла підтримка глядачів та вона сама. «Мені потрібно було себе перевірити, чи витримаю я цей шлях. Я сама собі довела. Люди постійно за мене голосували. Я дійшла до фіналу, зайняла друге місце. Я за дуже короткий час – у нас був тиждень на підготовку номера, я навчилася перевтілюватися. Я не вміла стояти на підборах, просто не було, куди їх носити. А тут за пів року – величезний шлях подолала, боротьба над собою», – зізналася артистка.

Співачка мала невеликий досвід виступів на сцені, коли пішла на «Голос країни». Участь у шоу була для неї складною. «Знаєте, я ніби схопила мрію і не відпустила. Це було колосально важко. У мене був дуже маленький досвід виступів на великій сцені. Навіть конкуренти вже співали в кавер-бендах. Я інколи співала, то мама мене запрошувала, брала участь у її концертах. Але це зовсім інше: камерні твори, оркестр. А тут – шоу, прямий ефір. Це був шок: ти не маєш права помилитися».

