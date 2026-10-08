Тоня Матвієнко вшанувала памʼять матері у річницю її смерті (фото)

Ніна Матвієнко пішла з життя після боротьби з онкологією

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року

Сьогодні, 8 жовтня, третя річниця з дня смерті народної артистки України Ніни Матвієнко. Дочка співачки Тоня Матвієнко вшанувала памʼять про матір, яка була голосом душі українського народу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис дочки співачки.

Тоня Матвієнко звернулася до матері в річницю її смерті та розповіла, як їй не вистачає материнської любові та підтримки. «Спочивайте з миром. Дуже бракує Вашої любові, підтримки і обіймів…» – зазначила жінка.

Співачка також наголосила на тому, що любов Ніни Матвієнко до України є вічною, а її творчість продовжує жити в голосах інших. «Ваша любов до України залишається навіки з нами, і тепер звучить не лише Вашим голосом, як спадщина від справжньої Берегині. Ви хотіли саме так – хай живе українська пісня! Слава Україні!» – написала Тоня Матвієнко.

фото: Тоня Матвієнко/Facebook

До свого допису Тоня Матвієнко додала одну з пісень Ніни Матвієнко, а саме видатну композицію «Ой роду, наш красний». Також дочка додала архівне фото зі співачкою.

Народна артистка Ніна Матвієнко відома як виконавиця народних пісень. У 1978 році вона отримала звання заслуженої, а в 1985-му – народної артистки України. У 2006 році – звання Героя України. Голосом співачки «раділа та плакала Україна». Саме Ніна Матвієнко співала такі хіти української естради, як «Квітка душа», «Ой, летіли дикі гуси», «Летіла зозуля», «Чарівна скрипка» («Сіла птаха»), «Прийшла весна» та інші.

Зазначимо, народна артистка України Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року у віці 75 років. Як розповідав співак Арсен Мірзоян, чоловік Тоні Матвієнко, у його тещі була онкологія.

З легендою української музики, співачкою Ніною Матвієнко прихильники та друзі прощалися у Національній філармонії України. Прощання з народною артисткою відбулося 11 жовтня 2023 року.