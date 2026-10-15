Ведуча Аліна Доротюк повідомила про смерть 29-річного брата

Брат Аліни Доротюк помер у лікарні

Телеведуча Аліна Доротюк розповіла про смерть двоюрідного брата Романа, якому було 29 років. Журналістка заявила, що обставини його смерті нині зʼясовуватиме слідство. Про це вона розповіла у дописі в Instagram, пише «Главком».

Аліна Доротюк 6 жовтня дізналася про те, що її двоюрідний брат Роман потрапив до лікарні у важкому стані. Після проведених операцій лікарі не давали родині надій на його одужання.

«Так сталося, що у минулий вівторок, коли я вийшла після інтервʼю у Слави Дьоміна, сестра мені повідомила, що наш молодший двоюрідний брат знаходиться у лікарні у вкрай важкому стані. Після того, як йому зробили дві трепанації черепа у наступні дні, лікарі сказали нам готуватися до найгіршого сценарію. Мого брата більше нема», – повідомила вона.

Аліна Доротюк повідомила про смерть фото: Іnstagram.com/dorotiuk_

За словами Аліни Доротюк, обставини смерті зʼясовуватиме слідство. Вона не розголошувала деталей, однак у коментарях повідомила, що хтось відібрав життя її брата. «Він загинув не на війні – це важливе уточнення. Якісь виродки відібрали його життя, бо так захотіли», – зазначила ведуча.

Журналістка також подякувала за підтримку та закликала помолитися за душу її брата Романа. «Сьогодні я і моя сімʼя переживаємо один з найважчих періодів нашого життя. І саме сьогодні я вкотре переконуюся, що підтримка людей – це найцінніший скарб. Цей допис не для того, щоб ви жаліли мене. Я – сильна. Але людина стає ще сильнішою, коли відчуває підтримку. Тому – вкотре дякую, що ви всі в мене є. І помоліться за душу мого брата Романа, якому назавжди 29», – резюмувала вона.

Нагадаємо, влітку у житловий комплекс, де мешкає українська журналістка та блогерка Аліна Доротюк, влучив дрон. Інтервʼюєрка розповіла та показала наслідки російської атаки. В її ЖК вже вдруге влучив російський дрон.