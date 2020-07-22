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    Трансгендерная «Барби» в дерзком наряде шокировала фанатов сосками и гигантскими бедрами

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    36-летняя телеведущая Джессика Алвес прогулялась по Лондону в пикантном аутфите - Трансгендерная «Барби» в дерзком наряде шокировала фанатов сосками и гигантскими бедрами
    36-летняя телеведущая Джессика Алвес прогулялась по Лондону в пикантном аутфите
    instagram.com/jessicaalvesuk/

    Трансгендерная звезда надела костюм телесного оттенка

    Фанат пластической хирургии Родриго Алвес сменил пол и имя. Теперь британскую и бразильскую звезду зовут Джессика. Сегодня она совершила прогулку по Лондону в «голом» наряде.

    Трансгендерная «живая Барби» выбрала прозрачную блузу телесного оттенка и брюки-клеш в тон. Джессика решила не надевать бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань просвечивали ее соски.

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    Трансгендерная «Барби» в дерзком наряде шокировала фанатов сосками и гигантскими бедрами
    Трансгендерная «Барби» в дерзком наряде шокировала фанатов сосками и гигантскими бедрами
    instagram.com/jessicaalvesuk/

    Многие поклонники «живой Барби» поддерживают ее. Однако этот провокационный образ собрал больше негативных отзывов, чем положительных.

    «Выглядит слишком откровенно», «Ужасно! Не надевай это больше», «Неэстетично и некрасиво!», «Это уже слишком», «Как можно в таком выйти на улицу?» - возмутились фолловеры Джессики.

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