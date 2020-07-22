Трансгендерная «Барби» в дерзком наряде шокировала фанатов сосками и гигантскими бедрами



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36-летняя телеведущая Джессика Алвес прогулялась по Лондону в пикантном аутфите instagram.com/jessicaalvesuk/

Трансгендерная звезда надела костюм телесного оттенка

Фанат пластической хирургии Родриго Алвес сменил пол и имя. Теперь британскую и бразильскую звезду зовут Джессика. Сегодня она совершила прогулку по Лондону в «голом» наряде.

Трансгендерная «живая Барби» выбрала прозрачную блузу телесного оттенка и брюки-клеш в тон. Джессика решила не надевать бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань просвечивали ее соски.

Многие поклонники «живой Барби» поддерживают ее. Однако этот провокационный образ собрал больше негативных отзывов, чем положительных.

«Выглядит слишком откровенно», «Ужасно! Не надевай это больше», «Неэстетично и некрасиво!», «Это уже слишком», «Как можно в таком выйти на улицу?» - возмутились фолловеры Джессики.

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