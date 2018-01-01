Участники шоу «Топ-модель по-украински» вышли на подиум Ukrainian Fashion Week

На минувшей Ukrainian Fashion Week добрую половину показов открывали или закрывали выпускники модельного реалити

Участники шоу продолжают заниматься модельной карьерой и участвовать в модных показах дизайнеров. Исключением не стала и Ukrainian Fashion Week, которая недавно прошла в Киеве. На подиум UFW вышли участники «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински». Среди них были замечены: Таня Брык, Сергей



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На минувшей Ukrainian Fashion Week добрую половину показов открывали или закрывали выпускники модельного реалити

Участники шоу продолжают заниматься модельной карьерой и участвовать в модных показах дизайнеров. Исключением не стала и Ukrainian Fashion Week, которая недавно прошла в Киеве.

На подиум UFW вышли участники «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински». Среди них были замечены: Таня Брык, Сергей Стоун, Арина Любителева, Свят Бойко, Ира Симчич, Миша Кухарчук, Макс Сосновский, Настя Гладченко, Реван Палюх и Самвел Туманян.