Украинка стала самой красивой мамой Европы (фото)



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facebook.com/natalie.tropak

На конкурсе «Миссис Европа 2019» украинка Наталия Тропак получила престижный титул

37-летняя львовянка одержала победу в номинации Мама Европы - Mrs. Mother of Europe 2019.

Наталия воспитывает четырех детей, именно они являются приоритетом для женщины, а точнее, их воспитание, духовное развитие. Однако вместе с тем украинка успевает уделять время своим увлечениям - она занимается СММ и фотографией.

«Быть мамой - это благословение и большой дар, ответственность и служение с посвящением. Я постоянно учусь и работаю над собой, стараюсь находить гармонию и сочетать все роли: личности, женщины и мамы. Материнство изменило меня: укрепило, сделало и сильнее, и увереннее, и более смиренной», - рассказывала львовянка.

Конкурс Миссис Европа 2019 проходил на испанском острове Гран-Канария с 3 по 7 октября. В нем принимали участие 24 красавицы - самые достойные замужние женщины из разных стран Старого Света. У большинства из них минимум три ребенка.

В этом году организаторы Миссис Европа 2019 решили привлечь внимание общественности к теме домашнего насилия и способам борьбы с ним. Каждая участница должна была подготовить тематический доклад со статистикой по своей стране. Женщины также обменивались опытом благотворительности и принимали участие в конкурсе национального костюма и вечере талантов.

Джерело: rbc.ua