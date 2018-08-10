Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем



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Ким Кардашьян

Поклонники заметили, что звезда похожа на мертвую

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она лежит на кровати. Неестественное выражение лица и поза модели показались очень странными поклонникам Ким.

Стоит отметить, что этот снимок сделали во время рекламной фотосессии кроссовок Yeezy мужа Кардашьян Канье Веста. Кардашьян на фото лежит в кроссовках цвета «Butter» в такой странной позе, что даже подпись к фото — «Like butter» — кажется двусмысленной: перевести эту фразу можно и как «Мне нравится этот цвет», и как «Лежу как масло».

Некоторых пользователей сети неестественная поза Кардашьян вдохновила на создание мемов. Они стали хитом. Теперь ее изображают на стопке блинов и не только.

Сначала пользователям показалось, что Ким просто умерла. Затем они сравнили модель с женщиной с испанской рекламы на поддержку пожилых людей.

Фото, которые были опубликованы в различных социальных сетях, доказывают, что фанаты звезды имеют отличное чувство юмора.

Вместе с тем следует отметить, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов новым снимком маленьких детей в Instagram.

Джерело: znaj.ua