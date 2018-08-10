  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем

    • Розсилка
    <span>Ким&nbsp;Кардашьян&nbsp;</span> - Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Ким Кардашьян 

    Поклонники заметили, что звезда похожа на мертвую

    Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram фото, где она лежит на кровати. Неестественное выражение лица и поза модели показались очень странными поклонникам Ким.

    Стоит отметить, что этот снимок сделали во время рекламной фотосессии кроссовок Yeezy мужа Кардашьян Канье Веста. Кардашьян на фото лежит в кроссовках цвета «Butter» в такой странной позе, что даже подпись к фото — «Like butter» — кажется двусмысленной: перевести эту фразу можно и как «Мне нравится этот цвет», и как «Лежу как масло».

    Некоторых пользователей сети неестественная поза Кардашьян вдохновила на создание мемов. Они стали хитом. Теперь ее изображают на стопке блинов и не только.

    Сначала пользователям показалось, что Ким просто умерла. Затем они сравнили модель с женщиной с испанской рекламы на поддержку пожилых людей.

    Фото, которые были опубликованы в различных социальных сетях, доказывают, что фанаты звезды имеют отличное чувство юмора.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем
    Фото «мертвой» Ким Кардашьян превратили в мем

    Вместе с тем следует отметить, что всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов новым снимком маленьких детей в Instagram. 

    Джерело: znaj.ua

    Читайте також
    фотография модель Кардашьян
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ