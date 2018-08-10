Завораживаюшие пейзажи Норвегии в объективе Себастьяна Дейкстра Ниландера



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Норвегия всегда будет большой мечтой каждого путешественника. Жемчужина Скандинавии влюбляет в себя с первого взгляда, приглашает расслабиться и побыть наедине с могучей природой

Фотограф Себастьян Дейкстра Ниландер живет внутри этой страны чудес и делает там сказочные фотографии. Своими работами он делится в инстаграме, публикуя туда еще и фотографии из путешествий.

Себастьян вместе со своей семьей живет в небольшом норвежском городке Лиере. Находясь в окружении природы, художник постоянно странствует по соседствующим лесам, холмам и водоемам. Себастьян очень любит тени и темное время суток, поскольку они придают фотографиям мистическое настроение и таинственность.

Фотограф говорит, что у них с женой есть уговор, следуя которому он должен быть дома к завтраку, если идет фотографировать утром. Это служит причиной для ранних подъемов Себастьяна. Порой надо встать в 3 часа утра, чтобы доехать до соседней Швеции и найти там захватывающие дух места.

Благодаря тому, что многие снимки делаются в самое тихое время суток, нам передается атмосфера тишины и спокойствия, вместе с нотками скандинавского фольклора. Светлые кадры, напротив, передают невероятную норвежскую легкость.

Джерело: cameralabs.org