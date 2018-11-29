Уличная жизнь Нью-Йорка с 1930-х до 80-х годов в фотографиях Элен Левитт

Элен Левитт известна культовыми уличными фотографиями Нью-Йорка

Элен Левитт начала снимать в 1930-х годах и оставалась активной на протяжении почти 70 лет. Её работы не о сенсациях. В них нет ничего необычного. На большинстве снимков играют дети, разговаривают взрослые. В кадрах Левитт динамично течёт повседневная жизнь.

Элен Левитт родилась 31 августа 1913 года. Выросла в районе Бенсонхерст, Бруклин, Нью-Йорк. В 1931 году после средней школы начала работать на коммерческого портретного фотографа в Бронксе, где научилась обращаться с плёнкой. Вдохновлённая работами таких мастеров, как Уокер Эванс и Анри Картье-Брессон, она взяла свою 35-миллиметровую фотокамеру и вышла на улицы.

В 1930-х годах увлечённая наблюдательница нью-йоркской уличной жизни впервые начала фотографировать жителей таких небогатых районов, как Нижний Ист-Сайд, Бронкс и Гарлем. Она работала в бедных кварталах, потому что люди в этих местах были открытее, а уличная жизнь визуально интереснее. Талант Левитт оказался экстраординарным. В «New York Times» написали, что её изображения, как «мимолётные мгновения, превосходящие лирику, мистику и тихую драму».

С годами Левитт выразила сожаление по поводу смены декораций в Нью-Йорке: «Я направляюсь туда, где много активности. Раньше на улицах были дети. Теперь улицы пусты. Люди в помещениях смотрят телевизоры и тому подобное». Элен Левитт редко давала интервью и была в основном замкнута, умерла в 2009 году в возрасте 95 лет. Выставки её работ проходили в Бостоне, Сан-Франциско, Стокгольме, Лондоне, Париже, Амстердаме, Мадриде и других крупных городах.