Известная модель покорила роскошной фотосессией
- Сьогодні, 19:57
-
Розсилка
Победительница конкурсов красоты примерила брендовые наряды
Известная индийская актриса Приянка Чопра, которая в 2000 году удостоилась звания «Мисс мира», снялась в роскошной фотосессии для февральского номера журнала Harper's Bazaar Vietnam.
Звезда примерила несколько очень разных и ярких нарядов от брендов Zuhair Murad, Galia Lahav, Christian Siriano и Marchesa. Автором фотоистории стал фэшн-фотограф Грег Сволс.
Нежно-фиолетовое платье, откровенное красное одеяние с блестками и золотистое платье с бахромой по-особенному подчеркивали ее женственность и сексуальность.
Приянка Чопра – 35-летняя индийская актриса, которая начала свою актерскую и модельную карьеру с конкурсов красоты. Сначала девушка стала вице-мисс Индии, а затем, в возрасте 18 лет, Мисс Мира. С 2002 года ее начали приглашать в фильмы Болливуда. За время своей карьеры Приянка снялась в сорока фильмах.
Джерело: 24 канал