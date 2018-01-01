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    Известная модель покорила роскошной фотосессией

    Победительница конкурсов красоты примерила брендовые наряды
    Известная индийская актриса Приянка Чопра, которая в 2000 году удостоилась звания «Мисс мира», снялась в роскошной фотосессии для февральского номера журнала Harper's Bazaar Vietnam. Звезда примерила несколько очень разных и ярких нарядов от брендов Zuhair Murad, Galia Lahav, Christian Siriano и Marchesa. Автором фотоистории стал
    • Сьогодні, 19:57
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    Приянка Чопра&nbsp;
    Приянка Чопра 

    Победительница конкурсов красоты примерила брендовые наряды

    Известная индийская актриса Приянка Чопра, которая в 2000 году удостоилась звания «Мисс мира», снялась в роскошной фотосессии для февральского номера журнала Harper's Bazaar Vietnam.

    Звезда примерила несколько очень разных и ярких нарядов от брендов Zuhair Murad, Galia Lahav, Christian Siriano и Marchesa. Автором фотоистории стал фэшн-фотограф Грег Сволс.

    Нежно-фиолетовое платье, откровенное красное одеяние с блестками и золотистое платье с бахромой по-особенному подчеркивали ее женственность и сексуальность.

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    Известная модель покорила роскошной фотосессией
    Известная модель покорила роскошной фотосессией
    Известная модель покорила роскошной фотосессией
    Известная модель покорила роскошной фотосессией
    Известная модель покорила роскошной фотосессией
    Известная модель покорила роскошной фотосессией
    Известная модель покорила роскошной фотосессией
    Известная модель покорила роскошной фотосессией
    Известная модель покорила роскошной фотосессией
    Известная модель покорила роскошной фотосессией

    Приянка Чопра – 35-летняя индийская актриса, которая начала свою актерскую и модельную карьеру с конкурсов красоты. Сначала девушка стала вице-мисс Индии, а затем, в возрасте 18 лет, Мисс Мира. С 2002 года ее начали приглашать в фильмы Болливуда. За время своей карьеры Приянка снялась в сорока фильмах.

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    Джерело: 24 канал

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