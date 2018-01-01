Известная модель покорила роскошной фотосессией

Победительница конкурсов красоты примерила брендовые наряды

Известная индийская актриса Приянка Чопра, которая в 2000 году удостоилась звания «Мисс мира», снялась в роскошной фотосессии для февральского номера журнала Harper's Bazaar Vietnam. Звезда примерила несколько очень разных и ярких нарядов от брендов Zuhair Murad, Galia Lahav, Christian Siriano и Marchesa. Автором фотоистории стал



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Приянка Чопра

Победительница конкурсов красоты примерила брендовые наряды

Известная индийская актриса Приянка Чопра, которая в 2000 году удостоилась звания «Мисс мира», снялась в роскошной фотосессии для февральского номера журнала Harper's Bazaar Vietnam.

Звезда примерила несколько очень разных и ярких нарядов от брендов Zuhair Murad, Galia Lahav, Christian Siriano и Marchesa. Автором фотоистории стал фэшн-фотограф Грег Сволс.

Нежно-фиолетовое платье, откровенное красное одеяние с блестками и золотистое платье с бахромой по-особенному подчеркивали ее женственность и сексуальность.

Приянка Чопра – 35-летняя индийская актриса, которая начала свою актерскую и модельную карьеру с конкурсов красоты. Сначала девушка стала вице-мисс Индии, а затем, в возрасте 18 лет, Мисс Мира. С 2002 года ее начали приглашать в фильмы Болливуда. За время своей карьеры Приянка снялась в сорока фильмах.

Джерело: 24 канал