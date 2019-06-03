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    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца

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    Джиджи Хадид - В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца
    Джиджи Хадид

    Сексапильная модель приняла участие в фотосете для июньского номера мексиканской версии журнала Vogue

    Одна из самых ярких и востребованных моделей современности Джиджи Хадид появилась на обложке первого летнего номера Vogue Mexico. 

    Над съемкой работал итальянский фотограф Джампаоло Сгура. На снимках Хадид позирует в нарядах в стиле вестерн от Saint Laurent и Burberry. Каждый образ модели стилист Пол Кавако дополнил широкополыми шляпами.

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    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца
    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца
    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца
    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца
    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца
    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца
    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца
    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца
    В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца

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    Джерело: Buro 24/7

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