В ковбойском стиле: Джиджи Хадид украсила обложку глянца



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Джиджи Хадид

Сексапильная модель приняла участие в фотосете для июньского номера мексиканской версии журнала Vogue

Одна из самых ярких и востребованных моделей современности Джиджи Хадид появилась на обложке первого летнего номера Vogue Mexico.

Над съемкой работал итальянский фотограф Джампаоло Сгура. На снимках Хадид позирует в нарядах в стиле вестерн от Saint Laurent и Burberry. Каждый образ модели стилист Пол Кавако дополнил широкополыми шляпами.

Джерело: Buro 24/7