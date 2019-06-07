В магазинах Nike появились манекены для женской одежды плюс-сайз



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А также манекены для людей с инвалидностью

Спортивный бренд Nike обновил свой флагманский бутик в Лондоне, на Оксфорд-стрит. В нем впервые установили манекены плюс-сайз-размеров, а также модели для людей с инвалидностью. Бренд продолжает работать в направлении, что спорт и красивая одежда для него могут быть доступны всем.

В 2017 году Nike запустили линию спортивной одежды и белья расширенной линейки размеров, начиная от xl и до xxxl.

«Учитывая динамику развития женского спорта, перепроектирование пространства магазина Nike должно вдохновить людей на занятия спортом», — говорит Сара Ханна, вице-президент женского Nike.

Новое пространство Nike также предлагает женщинам индивидуальное обслуживание, учитывая особенности их фигуры и стиль, а членам клуба Nike Plus будут доступны услуги стайлинга вместе с услугами персональных тренировок.

Джерело: Bird In Flight