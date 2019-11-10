В Пекине состоялся показ кутюрной капсулы Valentino Daydream (фото)



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vogue.ua

Кутюрная коллекция итальянского модного дома Valentino предстала взорам респектабельной публики и поклонникам бренда в стенах Летнего императорского дворца в Пекине

Модный Дом Valentino устроил настоящий праздник для своих поклонников в Китае – Пьерпаоло Пиччолли показал здесь кутюрную коллекцию, которая была вдохновлена итальянским Ренессансом.

Дизайнер специально не стал делать подчеркнуто азиатскую коллекцию, а хотел продемонстрировать именно суть вверенного ему бренда, его ДНК.

«Мне важно было сохранить нашу индивидуальность, – рассказал Пиччолли. – Не использовать культурные коды другой страны, а продемонстрировать наши».

Сделать это он решил в очень красивом месте – Летнем императорском дворце, ковровые дорожки которого стали отличным подиумом для 45 образов.

Кратко эту коллекцию Valentino можно охарактеризовать ожившей мечтой – платье, собранное из розовых бантов, здесь соседствовало со скульптурными нарядами в средневековом стиле, а цветочные одеяния сменялись костюмами, усыпанными пайетками.

Объединяющим компонентом коллекции стал цвет – насыщенный, дерзкий, бескомпромиссный, который уже стал фирменной подписью синьора Пиччолли – человека, который верит в сказку и кутюр.

Джерело: vogue.ua