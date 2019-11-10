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    Фото

    В Пекине состоялся показ кутюрной капсулы Valentino Daydream (фото)

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    В Пекине состоялся показ кутюрной капсулы Valentino Daydream (фото)
    vogue.ua

    Кутюрная коллекция итальянского модного дома Valentino предстала взорам респектабельной публики и поклонникам бренда в стенах Летнего императорского дворца в Пекине

    Модный Дом Valentino устроил настоящий праздник для своих поклонников в Китае – Пьерпаоло Пиччолли показал здесь кутюрную коллекцию, которая была вдохновлена итальянским Ренессансом. 

    Дизайнер специально не стал делать подчеркнуто азиатскую коллекцию, а хотел продемонстрировать именно суть вверенного ему бренда, его ДНК.

    «Мне важно было сохранить нашу индивидуальность, – рассказал Пиччолли. – Не использовать культурные коды другой страны, а продемонстрировать наши». 

    Сделать это он решил в очень красивом месте –  Летнем императорском дворце, ковровые дорожки которого стали отличным подиумом для 45 образов.

    Кратко эту коллекцию Valentino можно охарактеризовать ожившей мечтой – платье, собранное из розовых бантов, здесь соседствовало со скульптурными нарядами в средневековом стиле, а цветочные одеяния сменялись костюмами, усыпанными пайетками. 

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    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Объединяющим компонентом коллекции стал цвет – насыщенный, дерзкий, бескомпромиссный, который уже стал фирменной подписью синьора Пиччолли – человека, который верит в сказку и кутюр.

    Джерело: vogue.ua

    мода и красота фотография искусство праздник дом ДНК
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