Опубликованы новые фото роскошного дворца Ахметова под Киевом



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По документам, дворец Ахметова под Киевом числится как реабилитационный оздоровительный комплекс

Ринат Ахметов построил себе роскошный дворец в 35 км от Киева. Об этом говорится в сюжете Bihus.info.

По словам журналистов, огромный шикарный особняк на площади 12 тысяч квадратных метров построен на средства, полученные от реализации схемы «Роттердам+».

«Ахметов - президент футбольного клуба «Шахтер». А на этой земле под Киевом поместилось бы 20 футбольных полей, на которых «Шахтер» мог бы играть. За время внедрения коррупционной формулы, которая вытащила из наших карманов миллиарды гривен, Ахметов почти достроил свой Версаль», - говорит автор сюжета.

На видео показан дворец Ахметова посреди 25 гектаров леса, хорошо видно ландшафтный дизайн. На территории, огражденной забором, расположилось несколько зданий, несколько гаражей, дорожки, беседки, штучные озера. А в центре всей этой роскоши - симметричный дворец. Впрочем, строительство на этой земле еще продолжается.

Добавим, что земля, на которой построен особняк Ахметова, принадлежит компании бизнесмена, а сам дворец по документам проходит как реабилитационный оздоровительный комплекс.

Джерело: rbc.ua