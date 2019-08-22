Ирина Билык умилила редким семейным фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярная украинская певица Ирина Билык показала редкое семейное фото

49-летняя звезда опубликовала в Instagram трогательный снимок с мужем, известным российским стилистом Асланом Ахмадовым, и их сынишкой Табризом.

Дружное семейство весело проводит время. Малыш, как две капли воды похожий на своего отца, развлекается в бассейне с разноцветными шариками.

instagram.com/bilyk_iryna

В подписи под фото Ирина рассказала, что все свободное время она старается проводить с сыном. Особенно Табризу нравится, когда она на ночь читает ему сказки.

Звездная мама попросила у подписчиков помочь ей с выбором литературы для детей, ведь их домашняя библиотека уже зачитана до дыр.

«Когда приезжаю с гастролей, стараюсь все свободное время проводить с Табризом и часто читаю ему сказки перед сном, он их просто обожает, дома уже целая библиотека, но и она закончилась», — написала Ирина Билык под семейным фото.

Джерело: fakty.ua