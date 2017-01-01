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    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс

    Спортсменка показала роскошные апартаменты, в которых проводит отдых с семьёй
    После свадьбы 17 ноября знаменитая теннисистка Серена Уильямс отправилась в медовый месяц на Багамские острова. Они остановились в элитном отеле Kamalame Cay. Он расположен на побережье острова Андрос, который находится в нескольких километрах от третьего по величине в мире барьерного рифа. Сегодня в сети появились фотографии особняка, в котором
    • Сьогодні, 17:33
    • Розсилка

    Спортсменка показала роскошные апартаменты, в которых проводит отдых с семьёй

    После свадьбы 17 ноября знаменитая теннисистка Серена Уильямс отправилась в медовый месяц на Багамские острова. Они остановились в элитном отеле Kamalame Cay. Он расположен на побережье острова Андрос, который находится в нескольких километрах от третьего по величине в мире барьерного рифа.

    Сегодня в сети появились фотографии особняка, в котором отдыхают спортсменка с супругом, основателем сайта Reddit Алексисом Оганяном и их общей новорожденной дочерью. Такая романтическая поездка обошлась молодожёнам приблизительно в $70 тыс. Однако пресса предполагает, что этот отдых оплачивал сам отель в обмен на свою рекламу в профиле теннисистки в Instagram.

    Напомним, ранее мы публиковал видео, снятое с Сереной Уильямс в этом отеле, которое она подписала одной фразой «Неделя в раю».

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    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс
    В сеть выложили фото с медового месяца теннисистки Серены Уильямс

    Джерело: 24 канал

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