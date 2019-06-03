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    В сети появились ранее неопубликованные открытки с принцессой Дианой

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    Принц Чарльз и принцесса Диана - В сети появились ранее неопубликованные открытки с принцессой Дианой
    Принц Чарльз и принцесса Диана
    Legion-Media

    Рождественские открытки были найдены случайно

    В Сети появились ранее неопубликованные открытки принцессы Дианы, принца Чарльза и их сыновей — Уильяма и Гарри. Эти фотографии, датируемые 1985−1993 годами, были случайно найдены в британском городке Бертон-апон-Трент, графстве Стаффорширд.

    Кадры были отправлены бывшим сотрудникам дворца — Джорджу и Мюриэль Констебль, которые жили в Сомерсете. Обнаружил открытки их родственник, который предпочел остаться анонимным.

    «Открытки мы нашли в коробке, принадлежащей Мюриэль. Эти кадры лежали там много лет. Мы не знали, что открытки несут какую-то ценность, и попросили владельцу аукционного дома взглянуть на них. Мюриель умерла в 1993 году, а Джордж в 2002. К этим кадрам никто не прикасался большее 25 лет», — рассказал родственник.

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    В сети появились ранее неопубликованные открытки с принцессой Дианой
    В сети появились ранее неопубликованные открытки с принцессой Дианой
    В сети появились ранее неопубликованные открытки с принцессой Дианой

    Эти снимки выставят на аукцион Hansons 31 июля — их примерная стоимость составляет 2,5 тысячи долларов.

    Брак леди Ди и наследника британского престола был очень далек от идеала. Во время того, как Чарльз был женат, он возобновил отношения с Камиллой Паркер-Боулз. Принцесса Диана в отместку ему откровенничала с журналистами и устроила показательный выход, который унизил обидчика.

    Джерело: graziamagazine.ru

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