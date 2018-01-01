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    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»

    Они живут в плавучих домах, не любят сходить на берег и мастерски выпрашивают деньги у туристов
    На сайте The Sun появились уникальные снимки и рассказы швейцарского фотографа Клаудио Зибера, посвященные жизни кочевого племени Бахау. Оно проживает у индонезийских островов. Бахау также известны как «морские цыгане». Они рождаются и живут на воде в плавучих домах-лодках эпа-эпа. Эти люди настолько привыкли к жизни на воде, что
    • Сьогодні, 20:41
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    <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span>Снимки</span> <span>кочевого</span> <span>племени</span> <span>Бахау</span></span>
    Снимки кочевого племени Бахау

    Они живут в плавучих домах, не любят сходить на берег и мастерски выпрашивают деньги у туристов

    На сайте The Sun появились уникальные снимки и рассказы швейцарского фотографа Клаудио Зибера, посвященные жизни кочевого племени Бахау. Оно проживает у индонезийских островов.

    Бахау также известны как «морские цыгане». Они рождаются и живут на воде в плавучих домах-лодках эпа-эпа. Эти люди настолько привыкли к жизни на воде, что на берегу испытывают «земляную болезнь».

    Бахау охватывает несколько индонезийских этнических групп Юго-Восточной Азии. Свое происхождение ведет от народов Филиппин.

    «Для некоторых из нас приехать к морю - это идеальный отпуск. Но для Бахау, живущих на воде, это просто повседневная жизнь», - рассказывает Зибер.

    Также фотограф отмечает, что племя практически не испытало влияния глобализации. На вопрос, хотели бы они что-то изменить в своей жизни, Бахау отвечают, что скорее нет.

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    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»
    Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»

    Многие из них бежали из Малайзии во время конфликта между правительством и мусульманскими повстанцами. Из-за их статуса беженцев Бахау не могут поселиться на берегу, потому что у них по-прежнему нет гражданства. Их дети не могут учиться в школах на материке. Вместо этого они учатся нырять, охотиться и выпрашивать деньги у туристов, которые отдыхают в тех краях.

    Джерело: segodnya.ua

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