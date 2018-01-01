Опубликованы уникальные кадры из жизни «морских цыган»

Они живут в плавучих домах, не любят сходить на берег и мастерски выпрашивают деньги у туристов

На сайте The Sun появились уникальные снимки и рассказы швейцарского фотографа Клаудио Зибера, посвященные жизни кочевого племени Бахау. Оно проживает у индонезийских островов. Бахау также известны как «морские цыгане». Они рождаются и живут на воде в плавучих домах-лодках эпа-эпа. Эти люди настолько привыкли к жизни на воде, что



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Снимки кочевого племени Бахау

Они живут в плавучих домах, не любят сходить на берег и мастерски выпрашивают деньги у туристов

На сайте The Sun появились уникальные снимки и рассказы швейцарского фотографа Клаудио Зибера, посвященные жизни кочевого племени Бахау. Оно проживает у индонезийских островов.

Бахау также известны как «морские цыгане». Они рождаются и живут на воде в плавучих домах-лодках эпа-эпа. Эти люди настолько привыкли к жизни на воде, что на берегу испытывают «земляную болезнь».



Бахау охватывает несколько индонезийских этнических групп Юго-Восточной Азии. Свое происхождение ведет от народов Филиппин.



«Для некоторых из нас приехать к морю - это идеальный отпуск. Но для Бахау, живущих на воде, это просто повседневная жизнь», - рассказывает Зибер.



Также фотограф отмечает, что племя практически не испытало влияния глобализации. На вопрос, хотели бы они что-то изменить в своей жизни, Бахау отвечают, что скорее нет.

Многие из них бежали из Малайзии во время конфликта между правительством и мусульманскими повстанцами. Из-за их статуса беженцев Бахау не могут поселиться на берегу, потому что у них по-прежнему нет гражданства. Их дети не могут учиться в школах на материке. Вместо этого они учатся нырять, охотиться и выпрашивать деньги у туристов, которые отдыхают в тех краях.

Джерело: segodnya.ua