В такси, трамвае и самолёте: Фотограф снял очаровательных женщин, которые отправились в дорогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Женщины – неиссякаемый источник вдохновения, испокон веков толкающий мужчин из одной крайности в другую

И пока поэты посвящают им стихи, песни и любовные строки, художники пишут портреты и изящные контуры в стиле ню, ну, а фотографы... Фотографы продолжают снимать в различных ракурсах, ловя наиболее интересный и подходящий момент, выражение лица и блеск глаз. Впрочем, Лоран Герин нашёл для себя не менее увлекательное занятие. Он фотографирует девушек в разных видах транспорта от такси и трамваев до самолётов и классических автомобилей.



Вдохновлённый женской красотой, Лоран, «вооружившись» фотоаппаратом, частенько выходит на «охоту» в поисках новых лиц. «Жертвами» его работ становятся случайные девушки и профессиональные модели, охотно позирующие перед камерой.

Созданные им снимки несут в себе тонкую грань эстетики, романтики, чувства прекрасного и естественности. Даже в хорошо поставленных позах чувствуется лёгкость и непринуждённость, а взгляды девушек порой томные, растерянные и утомлённые – прекраснее любых слов, говорят о том, что фотограф с поставленной задачей справился на все сто.





Джерело: Культурология