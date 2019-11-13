Венеция уходит под воду (фото)

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Местная администрация готовится объявить чрезвычайное положение

Венеция уходит под воду из-за мощных ливней, которые обрушились на регион - уже затоплено более 80% города, уровень воды в некоторых местах поднимается до отметки в 183 см.

Затопленными оказались около 80-ти процентов территории островной части города.

Из-за непогоды погибли два человека, у одного из них смерть наступила из-за удара током в затопленном доме.

Вода залила и центральную площадь Сан-Марко, на набережную вынесли лодки. Древние улочки превратились в потоки грязи и мусора. Архитектурно-историческому наследию города грозит серьезная угроза, но способов защиты от стихии не существует.

Школы в городе закрыты, а власти Венеции переживают из-за серьезных последствий от бедствия.