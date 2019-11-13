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    Венеция уходит под воду (фото)

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    Венеция уходит под воду (фото)

    Местная администрация готовится объявить чрезвычайное положение

    Венеция уходит под воду из-за мощных ливней, которые обрушились на регион - уже затоплено более 80% города, уровень воды в некоторых местах поднимается до отметки в 183 см.

    Затопленными оказались около 80-ти процентов территории островной части города.

    Из-за непогоды погибли два человека, у одного из них смерть наступила из-за удара током в затопленном доме.

    Вода залила и центральную площадь Сан-Марко, на набережную вынесли лодки. Древние улочки превратились в потоки грязи и мусора. Архитектурно-историческому наследию города грозит серьезная угроза, но способов защиты от стихии не существует.

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    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)
    Венеция уходит под воду (фото)

    Школы в городе закрыты, а власти Венеции переживают из-за серьезных последствий от бедствия.

    вода смерть фотография чрезвычайное положение погибли Венеция
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