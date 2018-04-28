Весенний тренд: мужчины украшают свои бороды цветами

Сегодня #flowersbeard стал популярным трендом, который развивается благодаря социальным сетям

Мужчины решили отметить приход весны, украсив свои бороды цветами. Результаты своих творений они выкладывают в Instagram с хэштегом #flowerbeard. Некоторые участники флешмоба относятся к этому, как к забаве. Другие же украшают свои бороды для стилизованных фотосессий, ну, а некоторые таким образом просто сглаживают свой строгий образ. Трудно



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#flowersbeard

Сегодня #flowersbeard стал популярным трендом, который развивается благодаря социальным сетям

Мужчины решили отметить приход весны, украсив свои бороды цветами. Результаты своих творений они выкладывают в Instagram с хэштегом #flowerbeard. Некоторые участники флешмоба относятся к этому, как к забаве. Другие же украшают свои бороды для стилизованных фотосессий, ну, а некоторые таким образом просто сглаживают свой строгий образ.

Трудно определить, кто именно начал эту «цветочную» тенденцию. Однако существует версия, что первая такая фотография датирована еще 1977 годом.

Можно предположить, что «цветочно-бородатая» идея родилась еще с развитием движения хиппи и песни Джона Филлипса «Сан-Франциско». Тогда его слова в песне «Если вы собираетесь в Сан-Франциско, не забудьте вплести цветы в волосы», вдохновил тысячи молодых людей со всего мира, чтобы поехать в Сан-Франциско и там предаваться любви и носить цветы в своих волосах.

Объемные бороды можно украсить маленькими цветками в небольшом количестве. Для любителей поэкспериментировать с внешним видом есть возможность украсить бороду большими цветами, которые практически превратят бороду в горшок с цветами.

В любом случае, цветы в бороде мужчины - это хорошее стилистическое дополнение фешн фотосъемки или возможность интересно подать себя любимому человеку.

Джерело: ukr.media