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    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии

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    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
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    Праздник «Всемирный день поцелуя» в 2019 году отмечается 6 июля, в субботу

    Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. 

    По одной из легенд во время поцелуя происходит соединение душ целующихся, именно по этому на бракосочетании обряд завершают поцелуем. По другой версии люди прибегают к поцелуям, чтобы узнать друг друга на «дух», проверить, подходят ли они друг другу. 

    Обычай отмечать День поцелуев придумали в Великобритании, а потом ООН учредила его как международный праздник с датой празднования 6 июля каждого года.

    Отмечается этот день проведением веселых конкурсов, установлением новых рекордов в длительности поцелуев.

    Некоторые показатели заносятся в книги рекордов (областные, региональные, международные). К примеру, самый продолжительный поцелуй в мировом киноискусстве (занесенный в Книгу Рекордов Гиннеса) был запечатлен в 1940-м году, когда главные герои целовались на глазах у телезрителей более 5% всего фильма.

    В этот день делают первые шаги все, кто длительное время испытывает романтические чувства по отношению к противоположному полу, и до этого не мог свободно о них сказать, передавая свои чувства путем поцелуя.

    Авторство первого поцелуя не установлено. Он не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком. 

    Да, в общем-то, не так важно, откуда взялось слово, обозначающее это действие. Гораздо интереснее узнать, почему появилось само действие. Теорий существует великое множество. 

    Во-первых, потому что это привито культурой. Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Такое ощущение, что представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и только этого и ждут. Если вы это поймете, то будете получать больше и самих поцелуев, и удовольствия от них. 

    Мы уже писали ранее о фотографе, которая создала уникальную серию портретов людей до и после поцелуя незнакомца. 

    «Поцелуи возбуждают нервные окончания губ, – объясняет Йоханна идею своего авторского фотопроекта, – вызывая выброс дофамина и всплеск окситоцина. Это мгновенное снятие стресса создает непосредственную эмоциональную связь между двумя людьми».

    Суть ее проекта «Поцелуй незнакомца» до гениальности проста. Сначала она подходит к прохожим на улице с просьбой их сфотографировать. Сделав первый снимок, Йоханна объясняет своему собеседнику идею фотопроекта и просит разрешить его поцеловать. Сразу же после этого она делает второе портретное фото.

    Напоминаем вам результат этого фотопроекта.

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    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии
    Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии

    Фотографии после поцелуя показывают, как легко слетают маски. «Самым интересным было ощущение, что после поцелуя я немного знаю этого человека. Думаю, что чувство возникшей эмоциональной связи отражается на вторых портретах серии».

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