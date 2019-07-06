Всемирный день поцелуя: история, рекорды и эмоциональные фотографии

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Праздник «Всемирный день поцелуя» в 2019 году отмечается 6 июля, в субботу

Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.

По одной из легенд во время поцелуя происходит соединение душ целующихся, именно по этому на бракосочетании обряд завершают поцелуем. По другой версии люди прибегают к поцелуям, чтобы узнать друг друга на «дух», проверить, подходят ли они друг другу.

Обычай отмечать День поцелуев придумали в Великобритании, а потом ООН учредила его как международный праздник с датой празднования 6 июля каждого года.

Отмечается этот день проведением веселых конкурсов, установлением новых рекордов в длительности поцелуев.

Некоторые показатели заносятся в книги рекордов (областные, региональные, международные). К примеру, самый продолжительный поцелуй в мировом киноискусстве (занесенный в Книгу Рекордов Гиннеса) был запечатлен в 1940-м году, когда главные герои целовались на глазах у телезрителей более 5% всего фильма.

В этот день делают первые шаги все, кто длительное время испытывает романтические чувства по отношению к противоположному полу, и до этого не мог свободно о них сказать, передавая свои чувства путем поцелуя.

Авторство первого поцелуя не установлено. Он не был назван по имени человека, который первым соединил свои губы и тут же разжал их с характерным звуком.

Да, в общем-то, не так важно, откуда взялось слово, обозначающее это действие. Гораздо интереснее узнать, почему появилось само действие. Теорий существует великое множество.

Во-первых, потому что это привито культурой. Почти во всем мире люди, попадая в романтическую ситуацию, чувствуют неосознанную необходимость целоваться. Такое ощущение, что представители противоположного пола запрограммированы на поцелуй и только этого и ждут. Если вы это поймете, то будете получать больше и самих поцелуев, и удовольствия от них.

Мы уже писали ранее о фотографе, которая создала уникальную серию портретов людей до и после поцелуя незнакомца.

«Поцелуи возбуждают нервные окончания губ, – объясняет Йоханна идею своего авторского фотопроекта, – вызывая выброс дофамина и всплеск окситоцина. Это мгновенное снятие стресса создает непосредственную эмоциональную связь между двумя людьми».

Суть ее проекта «Поцелуй незнакомца» до гениальности проста. Сначала она подходит к прохожим на улице с просьбой их сфотографировать. Сделав первый снимок, Йоханна объясняет своему собеседнику идею фотопроекта и просит разрешить его поцеловать. Сразу же после этого она делает второе портретное фото.

Напоминаем вам результат этого фотопроекта.

Фотографии после поцелуя показывают, как легко слетают маски. «Самым интересным было ощущение, что после поцелуя я немного знаю этого человека. Думаю, что чувство возникшей эмоциональной связи отражается на вторых портретах серии».