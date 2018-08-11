White ink tattoo: 25 идей для татуировок-невидимок, которые не заметит даже ваша мама



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В наше время татуировка стала уже привычным делом, многие украшают ими свои тела

Но некоторым всё же сложно решиться на столь серьёзный шаг. Совсем недавно в Инстаграме появился новый тренд «white ink tattoo»(тату белыми чернилами).

Такие татуировки-невидимки идеально подойдут тем, кто давно мечтал о красивом и неброском рисунке. Выглядят они очень изящно и ненавязчиво, а значит, не будут привлекать лишнего внимания.

Предлагаем вам взглянуть на 25 интересных идей невидимых татуировок, которые, возможно, не заметит даже ваша мама.

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Джерело: twizz.ru