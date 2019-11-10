Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)



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boredpanda.com

Мономи Оно из Японии решила интересным образом использовать картон

Картон - казалось бы, какой материал для творчества может быть проще.

Но видя невероятные скульптуры, которые мастерит из ненужных картонных коробок Мономи Оно (Monomi Ohno), многие поймут, что недооценивали этот материал.

Некоторые из работ японки изображают повседневные предметы, а другие - сложные машины, роботов, технику и оружие. Все они выполнены с удивительной детализацией, и выглядят супер-реалистично.

Мономи Оно - студентка Осакской школы искусств в Японии.

За создание скульптур девушка взялась из-за нехватки средств на воплощение других идей для школьных проектов.

Большинство своих проектов она начала делать из картона, и вскоре это превратилось в хобби.

Согласитесь, получается у нее круто.





Джерело: boredpanda.com