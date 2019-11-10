  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)

    • Розсилка
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    boredpanda.com

    Мономи Оно из Японии решила интересным образом использовать картон

    Картон - казалось бы, какой материал для творчества может быть проще. 

    Но видя невероятные скульптуры, которые мастерит из ненужных картонных коробок Мономи Оно (Monomi Ohno), многие поймут, что недооценивали этот материал. 

    Некоторые из работ японки изображают повседневные предметы, а другие - сложные машины, роботов, технику и оружие. Все они выполнены с удивительной детализацией, и выглядят супер-реалистично.

    Мономи Оно - студентка Осакской школы искусств в Японии. 

    За создание скульптур девушка взялась из-за нехватки средств на воплощение других идей для школьных проектов.

    Большинство своих проектов она начала делать из картона, и вскоре это превратилось в хобби. 

    1 з 25
    на весь екран згорнути
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)
    Японка творит невообразимые скульптуры из картона (фото)

    Согласитесь, получается у нее круто. 


    Джерело: boredpanda.com

    фотография искусство оружие
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ