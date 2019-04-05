Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть



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Карьера фотографа охватывает более 60 лет, за которые он испытал себя в различных жанрах, но наиболее известен приверженностью трём элементам: «свет, цвет и жест»

Именно на них охотится Джей Мейзел, когда выходит с фотокамерой на улицы.

Джей Мейзел (Jay Maisel) пришёл к фотографии после изучения живописи и графического дизайна в колледже Cooper Union на Манхэттене и в Йельском университете. Его съёмочная карьера началась в 1954 году. Мейзелу было около 20 лет, когда в руки попала 35-миллиметровая фотокамера Kodak. «После этого я перестал ходить на занятия по живописи, – вспоминает автор. – Я понял, что гораздо больше люблю фотографировать».

Ему довелось портретировать таких звёзд, как Мэрилин Монро и Майлз Дэвис, но больше всего Майзел известен кадрами из повседневной жизни на улицах. В них он старался запечатлеть свет, жест и цвет – главные составляющие своих работ. Одну из своих книг он так и назвал: «Свет, жест и цвет» (Light, Gesture and Color).

«Жест – это не просто решительное выражение лица; это не только грация танцора или спортсмена... он есть в листе, в дереве и в лесу. Он предоставляет нам визуальное повествование сути того, на что мы смотрим», – объясняет фотограф. «Важно понимать, что жест может быть и в ком-то, кто абсолютно неподвижен, в покое или даже во сне. Через него можно показать смирение, печаль, задумчивость, самоанализ, восторг, принятие и ещё много чего».

Мейзел работал над рекламными и редакционными проектами. Среди его коммерческих достижений пять обложек Sports Illustrated swimsuit, первые две обложки New York Magazine, обложка «Kind Of Blue» Майлза Дэвиса (самого продаваемого и величайшего джазового альбома всех времён), двенадцать лет рекламных съёмок для корпорации United Technologies.

С конца 90-х Джей Мейзел отошёл от коммерческих работ и сосредоточился на личных. Он занялся преподавательской деятельностью, а последние годы разбирает собственный архив, в котором берегутся яркие снимки из Португалии и Франции, Израиля и Италии, Румынии и Ганы, Испании и Сомали, а также из главного вдохновителя Мейзела – Большого яблока. Нью-Йорк в его работах занимает особое место.

Джерело: cameralabs.org