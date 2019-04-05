  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть

    • Розсилка
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть

    Карьера фотографа охватывает более 60 лет, за которые он испытал себя в различных жанрах, но наиболее известен приверженностью трём элементам: «свет, цвет и жест»

    Именно на них охотится Джей Мейзел, когда выходит с фотокамерой на улицы.

    Джей Мейзел (Jay Maisel) пришёл к фотографии после изучения живописи и графического дизайна в колледже Cooper Union на Манхэттене и в Йельском университете. Его съёмочная карьера началась в 1954 году. Мейзелу было около 20 лет, когда в руки попала 35-миллиметровая фотокамера Kodak. «После этого я перестал ходить на занятия по живописи, – вспоминает автор. – Я понял, что гораздо больше люблю фотографировать».

    Ему довелось портретировать таких звёзд, как Мэрилин Монро и Майлз Дэвис, но больше всего Майзел известен кадрами из повседневной жизни на улицах. В них он старался запечатлеть свет, жест и цвет – главные составляющие своих работ. Одну из своих книг он так и назвал: «Свет, жест и цвет» (Light, Gesture and Color).

    «Жест – это не просто решительное выражение лица; это не только грация танцора или спортсмена... он есть в листе, в дереве и в лесу. Он предоставляет нам визуальное повествование сути того, на что мы смотрим», – объясняет фотограф. «Важно понимать, что жест может быть и в ком-то, кто абсолютно неподвижен, в покое или даже во сне. Через него можно показать смирение, печаль, задумчивость, самоанализ, восторг, принятие и ещё много чего».

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть
    Яркие уличные снимки Джейя Мейзела поразили сеть

    Мейзел работал над рекламными и редакционными проектами. Среди его коммерческих достижений пять обложек Sports Illustrated swimsuit, первые две обложки New York Magazine, обложка «Kind Of Blue» Майлза Дэвиса (самого продаваемого и величайшего джазового альбома всех времён), двенадцать лет рекламных съёмок для корпорации United Technologies.

    С конца 90-х Джей Мейзел отошёл от коммерческих работ и сосредоточился на личных. Он занялся преподавательской деятельностью, а последние годы разбирает собственный архив, в котором берегутся яркие снимки из Португалии и Франции, Израиля и Италии, Румынии и Ганы, Испании и Сомали, а также из главного вдохновителя Мейзела – Большого яблока. Нью-Йорк в его работах занимает особое место. 

    Джерело: cameralabs.org

    Читайте також
    фотограф фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ