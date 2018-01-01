Мелания Трамп пришла в больницу в брендовом белом платье

Супруга президента США покрасовалась перед медиками стильным нарядом

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания продемонстрировала свой изысканный стиль в больнице Broward Health North, которая находится в городе Паркленд (штат Флорида). Она посетила медучреждение во время официального визита со своим супругом. Специально для этого события она выбрала вещи из коллекции Ralph Lauren. Первая леди США была



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Мелания Трамп

Супруга президента США покрасовалась перед медиками стильным нарядом

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания продемонстрировала свой изысканный стиль в больнице Broward Health North, которая находится в городе Паркленд (штат Флорида). Она посетила медучреждение во время официального визита со своим супругом.

Специально для этого события она выбрала вещи из коллекции Ralph Lauren. Первая леди США была замечена на людях в белом платье с тонким ремешком и кашемировом кардигане. Свой наряд Мелания Трамп дополнила лодочками от Christian Louboutin.

Пресса обратила внимание, что во время этой поездки в общении первых супругов США чувствовалась прохлада. В частности, Дональд и Мелания не держались за руки в тех случаях, когда обычно они проявляли близость.

Причиной этого, как предполагают СМИ, является недавний скандал вокруг Дональда Трампа в связи с тем, что всплыли на поверхность факты о былых изменах нынешнего президента США своей супруге.

Джерело: Сегодня