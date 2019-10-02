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    Юлию Мендель снова раскритиковали: теперь из-за пропагандистского телеканала

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    Юлию Мендель снова раскритиковали: теперь из-за пропагандистского телеканала
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    Пресс-секретарь Юлия Мендель, которая недавно подверглась критике за свое поведение с журналистом программы, снова попала в неприятную ситуацию.

    Во время срочного брифинга, который провел президент Владимир Зеленский из-за подписания формулы Штайнмайера, журналисты также захотели узнать, какие последствия будут после скандала с поведением Юлии Мендель.

    Владимир Зеленский решил подшутить над своим пресс-секретарем и спросил ее при журналистах: «Что-то скажете? Вы никого не толкали, Юль?».

    Однако Юлия Мендель не стала извиняться, хотя на этом настаивал Национальный союз журналистов Украины. Они призвали Офис президента и пресс-секретаря пересмотреть свое отношение к журналистам.

    Кроме того, вокруг Юлии Мендель начинает разгораться еще один скандал. Блогер Андрей Дзиндзя опубликовал фотографию, на которой изображена пресс-секретарь президента Украины.

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    facebook.com/dzindzia

    На ней у Юлии Мендель – ленточка с логотипом российского пропагандистского канала RT Russia Today через плечо, а в руках – бокал с вином.

    Джерело: rbc.ua

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