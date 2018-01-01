Завораживающие снимки деревни без дорог в Нидерландах

Сказочные мостики, каналы и милые домики - все это вы найдете в маленькой голландской деревеньке Гитхорн

Если вы когда-нибудь мечтали пожить в настоящей сказке, обязательно посетите удивительный поселок под названием Гитхорн. Эта деревня была основана около 1230 года н.э., и она известна тем, что не имеет дорог. Туристы, приезжающие сюда, оставляют свои автомобили за пределами населенного пункта, поскольку передвигаться по Гитхорну можно только пешком