Завораживающие снимки деревни без дорог в Нидерландах
- Сьогодні, 09:14
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Розсилка
Сказочные мостики, каналы и милые домики - все это вы найдете в маленькой голландской деревеньке Гитхорн
Если вы когда-нибудь мечтали пожить в настоящей сказке, обязательно посетите удивительный поселок под названием Гитхорн. Эта деревня была основана около 1230 года н.э., и она известна тем, что не имеет дорог. Туристы, приезжающие сюда, оставляют свои автомобили за пределами населенного пункта, поскольку передвигаться по Гитхорну можно только пешком или на лодке. Красивая природа, тишина и никакой спешки – идеальное место для отдыха!
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Джерело: Fullpicture.ru