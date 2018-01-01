Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью

«Сущность жизни» - фотопроект, созданный творческим коллективом «Свобода Духа»

По словам автором проекта, данная серия фотографий – визуальная история, посвящённая глобальным проблемам, связанным с изменением климата, таянием ледников и влиянием человека на окружающую среду. Именно поэтому, команда из шестнадцати человек отправилась на съёмку в Исландию, чтобы акцентировать внимание на этой проблеме,



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«Сущность жизни» - фотопроект, созданный творческим коллективом «Свобода Духа»

По словам автором проекта, данная серия фотографий – визуальная история, посвящённая глобальным проблемам, связанным с изменением климата, таянием ледников и влиянием человека на окружающую среду.

Именно поэтому, команда из шестнадцати человек отправилась на съёмку в Исландию, чтобы акцентировать внимание на этой проблеме, которая касается всего человечества в целом.

«Благодаря нашему художественному подходу мы стараемся подчеркнуть отношение человека к природе, а также те эмоции, которые испытываем при осознании грядущих последствий. Наблюдая за изменениями климата на протяжении многих десятилетий, невольно задумываешься над тем, что арктические и антарктические льды начали постепенно таять, «сметая» на своём пути айсберги и не только. Такие аномальные изменения сулят тяжёлыми последствиями. И если вовремя не спохватиться, то катастрофы и вовсе не избежать», - рассказывают участники проекта.

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Джерело: Культурология