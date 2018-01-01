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    Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью

    «Сущность жизни» - фотопроект, созданный творческим коллективом «Свобода Духа»
    По словам автором проекта,  данная серия фотографий – визуальная история, посвящённая глобальным проблемам, связанным с изменением климата, таянием ледников и влиянием человека на окружающую среду.  Именно поэтому, команда из шестнадцати человек отправилась на съёмку в Исландию, чтобы акцентировать внимание на этой проблеме,
    • Сьогодні, 07:12
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    «Сущность жизни» - фотопроект, созданный творческим коллективом «Свобода Духа»

    По словам автором проекта,  данная серия фотографий – визуальная история, посвящённая глобальным проблемам, связанным с изменением климата, таянием ледников и влиянием человека на окружающую среду. 

    Именно поэтому, команда из шестнадцати человек отправилась на съёмку в Исландию, чтобы акцентировать внимание на этой проблеме, которая касается всего человечества в целом.

     «Благодаря нашему художественному подходу мы стараемся подчеркнуть отношение человека к природе, а также те эмоции, которые испытываем при осознании грядущих последствий. Наблюдая за изменениями климата на протяжении многих десятилетий, невольно задумываешься над тем, что арктические и антарктические льды начали постепенно таять, «сметая» на своём пути айсберги и не только. Такие аномальные изменения сулят тяжёлыми последствиями. И если вовремя не спохватиться, то катастрофы и вовсе не избежать», - рассказывают участники проекта.

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    Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью
    Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью
    Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью
    Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью
    Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью
    Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью
    Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью
    Завораживающий фотопроект о глобальных проблемах человечества, которые стали реальностью

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    Джерело: Культурология

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    фотограф
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