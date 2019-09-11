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    Фото

    Зеленский встретился с Коломойским (фото)

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    Зеленский встретился с Коломойским (фото)
    narodna-pravda.ua

    Офис президента Владимира Зеленского во вторник вечером сообщил о его встрече с олигархом, экс-главой Днепропетровской облгосадминистрации Игорем Коломойским

    Встреча прошла в Офисе президента на Банковой. Как говорится в релизе, участники встречи обсудили вопросы, связанные с ведением бизнеса в Украине, а также энергетической сферой.

    «Напомним, в июне во время форума «Диалог бизнеса и власти» Владимир Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса. Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем », - говорится в релизе.

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    facebook.com/president.gov.ua

    Судя по фото, опубликованному пресс-службой президента, на встрече также присутствовали премьер Алексей Гончарук и глава ОП Андрей Богдан.

    Джерело: news.liga.net

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