Шокирующая худоба: Виктория Бекхэм спокойно помещается в сумке

Ни для кого не секрет, что Виктория Бекхэм тщательно следит за своей фигурой

Экс-участница группы Spice Girls и супруга популярного футболиста уже давно отказалась от мяса и питается исключительно овощами и фруктами, а также регулярно проводит спортивные тренировки. Кроме того, работа над коллекциями собственного бренда и подготовка к показам на Неделях моды также сказываются



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Виктория Бекхэм

Ни для кого не секрет, что Виктория Бекхэм тщательно следит за своей фигурой

Экс-участница группы Spice Girls и супруга популярного футболиста уже давно отказалась от мяса и питается исключительно овощами и фруктами, а также регулярно проводит спортивные тренировки. Кроме того, работа над коллекциями собственного бренда и подготовка к показам на Неделях моды также сказываются на фигуре дизайнера. И без того миниатюрная Виктория теряет объемы из-за стресса и нервов буквально на глазах.

К слову, ее это вовсе не расстраивает, а даже веселит, ведь теперь она стала буквально компактная. На днях Виктория поделилась снимком аксессуара из своей осенне-зимней коллекции 2018. Дизайнер наглядно продемонстрировала вместительность сумки-шопера, с легкостью там поместившись.

Подписчиков очень позабавил снимок. В комментариях посыпались комплименты изящной фигуре Виктории, а также ее новой коллекции. Некоторые вовсе пошутили, что теперь именно так ее супруг Дэвид Бекхэм должен относить возлюбленную домой после тяжелого рабочего дня.

Известно, что Виктория фанат шоперов. Именно они стали ключевым аксессуаром осенне-зимней коллекции 2018, представленной в Нью-Йорке.

Джерело: graziamagazine.ru