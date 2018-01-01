Шокирующая худоба: Виктория Бекхэм спокойно помещается в сумке
- Сьогодні, 15:49
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Ни для кого не секрет, что Виктория Бекхэм тщательно следит за своей фигурой
Экс-участница группы Spice Girls и супруга популярного футболиста уже давно отказалась от мяса и питается исключительно овощами и фруктами, а также регулярно проводит спортивные тренировки. Кроме того, работа над коллекциями собственного бренда и подготовка к показам на Неделях моды также сказываются на фигуре дизайнера. И без того миниатюрная Виктория теряет объемы из-за стресса и нервов буквально на глазах.
К слову, ее это вовсе не расстраивает, а даже веселит, ведь теперь она стала буквально компактная. На днях Виктория поделилась снимком аксессуара из своей осенне-зимней коллекции 2018. Дизайнер наглядно продемонстрировала вместительность сумки-шопера, с легкостью там поместившись.
Подписчиков очень позабавил снимок. В комментариях посыпались комплименты изящной фигуре Виктории, а также ее новой коллекции. Некоторые вовсе пошутили, что теперь именно так ее супруг Дэвид Бекхэм должен относить возлюбленную домой после тяжелого рабочего дня.
Джерело: graziamagazine.ru