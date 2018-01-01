Голливудских актеров начнут увольнять за аморальное поведение

Гильдию продюсеров добавит в контракты с актерами некоторые пункты

Харви Вайнштейн теперь уже точно войдет в историю Голливуда – как человек, ставший косвенным «виновником» настоящего «крестового похода» против сексуальных домогательств. Этот «крестовый поход» уже уничтожил несколько карьер, заставил Гильдию продюсеров выпустить свод правил касательно харрасмента –



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Гильдию продюсеров добавит в контракты с актерами некоторые пункты

Харви Вайнштейн теперь уже точно войдет в историю Голливуда – как человек, ставший косвенным «виновником» настоящего «крестового похода» против сексуальных домогательств.

Этот «крестовый поход» уже уничтожил несколько карьер, заставил Гильдию продюсеров выпустить свод правил касательно харрасмента – а теперь, по слухам, вернет в контракты актеров практиковавшийся в далеких 40-х и 50-х пункт, согласно которому их можно будет уволить за «аморальное поведение».

На самом деле наличие этого пункта связано даже не столько с Вайнштейном, сколько с Кевином Спейси и его увольнением из «Карточного домика». Когда вокруг Спейси разразился секс-скандал, Netflix вынужден был уволить актера, уже начавшегося сниматься в новом сезоне «Карточного домика» - и в связи с внезапным расторжением контракта выплатить Спейси неустойку в размере 28 млн. долларов.

Учитывая пример Спейси и Netflix, логика голливудских студий вполне понятна: если кого-то из актеров, как Спейси, обвинят в домогательствах, его, скорее всего, в любом случае придется уволить – даже если доказательств харрасмента не будет, как не бывает их чаще всего. А кому хочется выплачивать неустойку? Вот и становится актуальным пункт об ответственности за аморальное поведение – на основании которого актера, как только вокруг него появятся хоть какие-то слухи, связанные с секс-скандалом, можно будет совершенно законно уволить и никакой неустойки не выплачивать.

Как сообщает издание Times, соответствующие поправки в типовые контракты уже вносят юристы крупнейших голливудских студий - Fox, Paramount и Universal.









Джерело: popcornnews