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    Шоу-биз

    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>Фото: instagram.com/santadimopulos/</p> - Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах

    Санта Димопулос

    Фото: instagram.com/santadimopulos/

    Звезда призналась, что для нее присутствие мужа на родах была очень важной.

    Экс-участница когда-то популярной группы «Виа Гра» Санта Димопулос, родившая полтора месяца назад дочь, продолжает делиться с поклонниками подробностями беременности и родов.

    На своей странице в Инстаграме певица опубликовала «беременное» фото, на котором позирует в розовом кружевном боди и пиджаке, под которым и поделилась своим опытом партнерских родов.

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    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах
    Пышногрудая Димопулос в полупрозрачном боди рассказала о партнерских родах

    По словам Санты, чтобы партнерские роды прошли с удовольствием, то в первую очередь муж должен сам осознанно хотеть и проявлять желание присутствовать при родах. Не потому что на него давили, просили или вообще шантажировали.

    Второе правило Димопулос гласит, что человек должен не мешать во время родов, а помогать, то есть коммуницировать с внешним миром (персоналом, врачом), делать массаж, ставить музыку, держать за руку, гладить или просто быть рядом.

    «Мой муж был готов и присутствовал при рождении всех своих детей (трех до Софии). Для меня это было очень важно, потому что присутствие на родах будущего отца превращает действо с чисто медицинской процедуры в рождения семьи, наполненный высоким содержанием», - призналась знаменитость.

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