«Не время умирать» станет самым длинным фильмом про Бонда



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Кадр из фильма «Не время умирать»

Зрителей ожидает действо на несколько часов

Поклонникам серии фильмов про Джеймса Бонда придется подготовиться перед просмотром премьеры «Не время умирать», ведь на сайтах посвященных кино наконец-то появилась информация о хронометраже новой картины, и надо признать, цифры впечатляют. Как сообщает издание Techradar, зрителям придется не вставать с кресел кинотеатров целых 2 часа и 43 минуты, это не считая трейлеров перед началом, которые тоже будут идти около 15 минут. Информацию подтвердили представители кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Получается, что 25-й фильм про секретного агента Британской разведки станет самым длинным во франшизе.

На втором месте по длительности идет «Спектр» (2 часа 28 минут), а бронзу получает «Казино «Рояль»» (2 часа 25 минут). Премьера фильма в Украине состоится в начале апреля.



