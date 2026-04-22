Андрій Бєдняков розповів про стосунки з ексдружиною та зізнався, чи готовий до нових почуттів

Ведучий розповів, як пояснив новину про розлучення своїм дітям

Український телеведучий Андрій Бєдняков розлучився зі своєї дружиною акторкою Анастасією Короткою після 10 років шлюбу. Шоумен зізнався, як змінилося його життя після розриву та чи готовий він до нових стосунків. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю Андрія Бєднякова.

За словами Бєднякова, наразі він не часто бачиться з колишньою дружиною. Частіше вони зустрічають через дітей. В експодружжя є двоє дітей дочка Ксенія та син Остап. «Ми сепарувалися одне від одного в голові. І для того, щоб зробити сепарацію, не обов’язково переїхати в інше місто або не бачитись там місяцями. Ми, як дорослі люди, зробили цю сепарацію в себе в голові. Ми прийняли те, що відбувається. Усе. Той головний інсайт, який після розлучення для себе виніс – те, що не все закінчується. Не все так погано. Для когось це вже закінчилось, для когось воно в голові буде продовжуватись. Ми зараз переживаємо його досить нормально», – пояснив ведучий.

Андрій Бєдняков зауважив, що з Анастасією Короткою вони не мають скандалів та непорозумінь. Зокрема подружжя розлучилося з повагою одне до одного.

Андрій Бєдняков та Анастасієя Коротка були 10 років у шлюбі фото: Іnstagram/biedniakov

Про розлучення Бєдняков із дружиною розповіли лише старшій дочці Ксенії. Оскільки молодший Остап ще замалий, аби це зрозуміти. «Остап поки цього не зрозуміє, але кожен раз, коли я приводжу його із садочка, кожна його фраза: «Тато, я хочу, щоб ти побув із нами, а куди ти вже йдеш?» І воно вже починає так бити. Це складно. «Тато, куди ти йдеш? А я хочу побути з тобою ще». Я кажу: «Синок, я йду, завтра за тобою заїду в садочок», – поділився ведучий.

В Андрія Бєднякового та Анастасії Короткої є дочка Ксенія та син Остап фото: Іnstagram/biedniakov

Водночас донька шоумена розуміє, що її батьки живуть окремо: «Ксенія все зрозуміла. Через те, що, знов таки, часто бачимося, для неї, можливо, ще незрозуміло, що ми повністю одне від одного відійшли. Але все одно вона бачить, що я живу окремо, мама живе окремо. Вона то зі мною, то з Настею. І з Ксенією, як із дорослою, ми провели розмову. Вона все зрозуміла. Поплакала, зрозуміла, що ми сказали:«Ми тебе будемо любити, і ніхто тебе не буде ділити, ніхто не буде тягнути на свій бік».

Андрій Бєдняков зізнався, що вже готовий до нових стосунків та не планує собі цього забороняти. Він пояснив, що часом хоче піти на побачення, або з кимось «поговорити, чи пообійматися». «Я хочу, якщо хтось з’являється – насолоджуватись цією людиною. Тобто я вже готовий до цього. Поговорити з Ксенією в цьому випадку треба, безумовно, але ховати себе, свої почуття, зустрічатися десь по кутах – я цього робити не буду. Я хочу отримувати кайф від того, що буде. І не хочу думати, чи буде це боляче комусь, чи буде комусь неприємно. Але, безумовно, це важкий і складний процес», – вважає Бєдняков.

Нагадаємо, Андрій Бєдняков до розлучення розповідав, що раніше вже розлучався з Настею Короткою, але це сталося через нього. Він згадав непрості стосунки зі своєю коханою, коли ще жив у Маріуполі. Андрій Бєдняков вважав ексдружину найкращим другом.