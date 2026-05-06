«Це був жах». Акторка Вікторія Білан-Ращук розкрила правду про зраду ексчоловіка-військового

Акторка дізналася про зраду чоловік під час вагітності

Українська актриса Вікторія Білан-Ращук розійшлася зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком після того, як дізналася про його зраду. Зірка поділилася історією свого шлюбу, який почав змінюватися після початку повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю акторки.

З перших днів повномасштабного вторгнення Володимир Ращук добровільно долучився до лав ЗСУ. У той час Вікторія Білан-Ращук підтримувала чоловіка попри складнощі. «Я поважала його вибір. Мені було дуже важко це прийняти. Я дуже тяжко його чекала. Мені було дуже важко чекати, але я три роки вірно чекала. Я так за нього молилась. Я так хотіла, щоб він вижив, а вимолила інший. Зараз чую від нього фрази на кшталт: «Та ти хотіла, щоб я загинув і отримати виплати», – зізналася жінка.

Під час того, як чоловік акторки перебував у ЗСУ, він зустрів іншу жінку та почав із нею стосунки. За словами зірки, коли вона з чоловіком відвідувала останню процедуру штучного запліднення (ЕКЗ), він вже перебував у стосунках з іншою жінкою. На той момент Вікторія Білан-Ращук не знала про зраду чоловіка.

«Більше тобі скажу, підлість уся в тому, що на останнє ЕКЗ він зі мною йшов, уже зустрічаючись із цією особою. На жаль, мені попали в руки їх переписки. Першу переписку я побачила випадково на Великдень», – розповіла жінка.

Вікторія Білан-Ращук розійшлася зі своїм чоловіком Володимиром Ращуком

Напередодні Вікторія Білан уже повідомила актору про свою вагітність. За її словами, тоді вона вже помітила зміни в поведінці чоловіка. «Він став чужий: «не торкайся», «говорити будемо, коли я захочу говорити», «обійматись будемо, коли я захочу обійматись». Я не могла зрозуміти, що відбувається. А лікар сказав: «Вона зараз ще на терапії. І перший триместр дуже важливий, він дуже небезпечний, щоб вона не втратила дитя. Бережіть її, підтримуйте», – зауважила актриса.

Однак стосунки акторки із чоловіком погіршилися, що погано вплинуло на її стан. Через спалахи гніву військового, подружжя звернулося по допомогу до спеціаліста. «Я почала чути на свою адресу образи. Він мене почав ображати, принижувати, сміятись наді мною, коли я плакала. Він став жорстоким. І я його таким не знала ніколи. І я почала відчувати, що хтось з’явився. Питала, що відбувається. Він почав це все скидати на ПТСР. Ми пішли до психотерапевта, йому призначили терапію. Він навіть психотерапевту правди не сказав», –поділилася жінка.

За словами Вікторії Білан-Ращук, Володимир Ращук клявся їй та її родині у вірності до неї. Але одного дня вона побачила листування свого чоловіка з коханкою. «У нас не було ніколи секретів. Мої паролі знав він, я знала його паролі. Ми нічого не приховували. Я могла, коли завгодно взяти його телефон, він – мій. У нас була абсолютна довіра. Я відкриваю телефон – а листування було відкрите. Я розблоковую і бачу: «Ти маєш від неї піти, ти маєш її покинути». «Так, я від неї піду». У мене був такий стрес. Мене моя сестра приводила до тями нашатирем. Це був жах», – зізналася Ращук.

Як розповіла Вікторія Білан-Ращук, її ексчоловік був знайомий зі своєю нинішньою партнеркою ще 20 років тому. До слова, подібне в стосунках із Володимиром Ращуком акторка пережила не вперше.

Ще на початку їхніх стосунків, Ращук також її покинув та почав нове життя з іншою жінкою. «В нас було шалене кохання. Воно протривало десь три місяці. Ввечері він мені написав: «Я тебе дуже люблю, жити без тебе не можу». А зранку написав, що між нами все скінчено. І майже на наступний день я вже його побачила з іншою. І він із нею почав одразу жити», – сказала Вікторія Ращук.

Нагадаємо, актор Володимир Ращук, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, повідомив про розлучення зі своєю дружиною акторкою Вікторією Білан-Ращук. У мережі напередодні вже ширилися чутки про розрив зіркової пари, тож Володимир Ращук підтвердив цю новину.

Як повідомляв «Главком», Вікторія Білан-Ращук 5 жовтня 2025 року народила другу дитину. В акторки з її ексчоловіком Володимиром Ращуком народився хлопчик, якого назвали Яремою.