Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Це був жах». Акторка Вікторія Білан-Ращук розкрила правду про зраду ексчоловіка-військового

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Вікторія Білан-Ращук була у шлюбі з Володимиром Ращуком понад 10 років
фото: vikki.bilan/Instagram

Акторка дізналася про зраду чоловік під час вагітності

Українська актриса Вікторія Білан-Ращук розійшлася зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком після того, як дізналася про його зраду. Зірка поділилася історією свого шлюбу, який почав змінюватися після початку повномасштабного вторгнення. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю акторки.

З перших днів повномасштабного вторгнення Володимир Ращук добровільно долучився до лав ЗСУ. У той час Вікторія Білан-Ращук підтримувала чоловіка попри складнощі. «Я поважала його вибір. Мені було дуже важко це прийняти. Я дуже тяжко його чекала. Мені було дуже важко чекати, але я три роки вірно чекала. Я так за нього молилась. Я так хотіла, щоб він вижив, а вимолила інший. Зараз чую від нього фрази на кшталт: «Та ти хотіла, щоб я загинув і отримати виплати», – зізналася жінка.

Під час того, як чоловік акторки перебував у ЗСУ, він зустрів іншу жінку та почав із нею стосунки. За словами зірки, коли вона з чоловіком відвідувала останню процедуру штучного запліднення (ЕКЗ), він вже перебував у стосунках з іншою жінкою. На той момент Вікторія Білан-Ращук не знала про зраду чоловіка.

«Більше тобі скажу, підлість уся в тому, що на останнє ЕКЗ він зі мною йшов, уже зустрічаючись із цією особою. На жаль, мені попали в руки їх переписки. Першу переписку я побачила випадково на Великдень», – розповіла жінка.

Вікторія Білан-Ращук розійшлася зі своїм чоловіком Володимиром Ращуком
Вікторія Білан-Ращук розійшлася зі своїм чоловіком Володимиром Ращуком
фото з відкритих джерел

Напередодні Вікторія Білан уже повідомила актору про свою вагітність. За її словами, тоді вона вже помітила зміни в поведінці чоловіка. «Він став чужий: «не торкайся», «говорити будемо, коли я захочу говорити», «обійматись будемо, коли я захочу обійматись». Я не могла зрозуміти, що відбувається. А лікар сказав: «Вона зараз ще на терапії. І перший триместр дуже важливий, він дуже небезпечний, щоб вона не втратила дитя. Бережіть її, підтримуйте», – зауважила актриса.

Однак стосунки акторки із чоловіком погіршилися, що погано вплинуло на її стан. Через спалахи гніву військового, подружжя звернулося по допомогу до спеціаліста. «Я почала чути на свою адресу образи. Він мене почав ображати, принижувати, сміятись наді мною, коли я плакала. Він став жорстоким. І я його таким не знала ніколи. І я почала відчувати, що хтось з’явився. Питала, що відбувається. Він почав це все скидати на ПТСР. Ми пішли до психотерапевта, йому призначили терапію. Він навіть психотерапевту правди не сказав», –поділилася жінка.

«Це був жах». Акторка Вікторія Білан-Ращук розкрила правду про зраду ексчоловіка-військового фото 1
фото з відкритих джерел

За словами Вікторії Білан-Ращук, Володимир Ращук клявся їй та її родині у вірності до неї. Але одного дня вона побачила листування свого чоловіка з коханкою. «У нас не було ніколи секретів. Мої паролі знав він, я знала його паролі. Ми нічого не приховували. Я могла, коли завгодно взяти його телефон, він – мій. У нас була абсолютна довіра. Я відкриваю телефон – а листування було відкрите. Я розблоковую і бачу: «Ти маєш від неї піти, ти маєш її покинути». «Так, я від неї піду». У мене був такий стрес. Мене моя сестра приводила до тями нашатирем. Це був жах», – зізналася Ращук.

Як розповіла Вікторія Білан-Ращук, її ексчоловік був знайомий зі своєю нинішньою партнеркою ще 20 років тому. До слова, подібне в стосунках із Володимиром Ращуком акторка пережила не вперше.

Ще на початку їхніх стосунків, Ращук також її покинув та почав нове життя з іншою жінкою. «В нас було шалене кохання. Воно протривало десь три місяці. Ввечері він мені написав: «Я тебе дуже люблю, жити без тебе не можу». А зранку написав, що між нами все скінчено. І майже на наступний день я вже його побачила з іншою. І він із нею почав одразу жити», – сказала Вікторія Ращук.

Нагадаємо, актор Володимир Ращук, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, повідомив про розлучення зі своєю дружиною акторкою Вікторією Білан-Ращук. У мережі напередодні вже ширилися чутки про розрив зіркової пари, тож Володимир Ращук підтвердив цю новину. 

Як повідомляв «Главком», Вікторія Білан-Ращук 5 жовтня 2025 року народила другу дитину. В акторки з її ексчоловіком Володимиром Ращуком народився хлопчик, якого назвали Яремою.

Читайте також:

Теги: акторка зрада шлюб вагітність розлучення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У грудні 2025 року Олена та Тарас Тополі оголосили про розлученння
Alyosha заблокувала ексчоловіка Тараса Тополю в соцмережах: як відреагував співак
7 квiтня, 15:04
Стан знаменитості був настільки емоційним, що її довелося заспокоювати матері
Відома українська акторка втрапила у неприємність на польському кордоні
18 квiтня, 15:15
Атмосфера весілля більше нагадувала теплу міську прогулянку, ніж класичну урочисту церемонію
Поет та військовий Павло Вишебаба одружився через три місяці після знайомства: як минуло весілля
19 квiтня, 15:55
В Україні продовжують знаходити радіонукліди в плаценті вагітних жінок
Як Чорнобильська катастрофа через 40 років впливає на нове покоління? Професор назвав наслідки
26 квiтня, 11:13
Дмитро Лубінець зі своєю дружиною Юніною Лубінець
Лубінець зворушливо звернувся до дружини в день річниці їхнього шлюбу (фото)
24 квiтня, 13:24
Олена Узлюк розповіла про травмуючий досвід на початку кар'єри у кіно
«Мене це дуже травмувало». Заслужена артистка Олена Узлюк розказала про домагання відомого режисера
24 квiтня, 10:12
Анастасія Пустовіт пояснила, що входить в обов’язки координатора інтимних сцен у кіно
Акторка Анастасія Пустовіт розкрила головну проблему інтимних сцен у кіно в Україні
1 травня, 11:36
Настя Каменських заявила про новий статус у свій 39-й день народження
Каменських вперше вийшла на зв’язок після новин про розлучення
4 травня, 12:10
Інфекцію жінка спочатку прийняла за звичайну застуду
На Волині вагітна втратила дитину через лістеріоз: що треба знати
Вчора, 16:09

Шоу-біз

«Це був жах». Акторка Вікторія Білан-Ращук розкрила правду про зраду ексчоловіка-військового
«Це був жах». Акторка Вікторія Білан-Ращук розкрила правду про зраду ексчоловіка-військового
«Була одержима росіянами». Ніколь Кідман заявила про любов до російської літератури
«Була одержима росіянами». Ніколь Кідман заявила про любов до російської літератури
Ліна Костенко презентувала збірку та розповіла, що тримає біля себе під час обстрілів
Ліна Костенко презентувала збірку та розповіла, що тримає біля себе під час обстрілів
Пропагандистка Симоньян публічно принизила Аллу Пугачову (відео)
Пропагандистка Симоньян публічно принизила Аллу Пугачову (відео)
Український фільм потрапив у програму Каннського кінофестивалю: про що стрічка
Український фільм потрапив у програму Каннського кінофестивалю: про що стрічка
«Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
«Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026

Новини

Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua