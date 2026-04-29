Принц Вільям та Кейт Міддлтон святкують 15 років шлюбу. Історія кохання королівської пари
Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися 29 квітня 2011 року
29 квітня принц Великої Британії Вільям та його дружина принцеса Кейт Міддлтон святкують річницю весілля, пара перебуває у шлюбі 15 років. Закохані одружилися у 2011 році, їхнє весілля стало однією з головних подій в історії королівської родини. «Главком» розповів історію кохання принца Вільяма та Кейт Міддлтон.
Історія кохання принца Вільяма та принцеси Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон і принц Вільям одружилися 29 квітня 2011 року. Їхня історія почалася у студентські роки під час навчання в університеті Сент-Ендрюс. Саме там спалахнуло кохання між юними Кейт Міддлтон та принцом Уельським. Подейкують, що принцеса Кейт обрала цей заклад, аби бути ближчою до принца.
Проте кохання пари почалися з дружби. Згодом воно переросло у стосунки. Зокрема, це змінилося після показу мод в університеті. Тоді 20-річна Кейт вийшла на подіум у прозорій сукні, яку створила її однокурсниця Шарлотта Тодд, її згодом продали на аукціоні за $125 тис. Тоді серед глядачів в перших рядах показу сидів принц Вільям, який був зачарований красою Кейт.
У 2002 році пара разом із друзями переїхала до орендованого будинку, однак на той момент Кейт та Вільям були друзями, але згодом вони почали зустрічатись. Фото закоханих з відпочинку та спільних прогулянок почали поширюватися у ЗМІ. Проте вже у 2004 році стало відомо про розрив між майбутнім подружжям та згодом вони знову зійшлися.
Це було не перше розставання, у 2007 році принц Вільям через власні сумніви покинув Кейт Міддлтон, на його вибір також вплинув тиск преси. Через три місяці вони зустрілися на благодійному концерті на честь принцеси Діани, туди Кейт Міддлтон завітала з батьками. Після цього принц Вільям та принцеса Кейт знову почали зустрічатися та з того часу більше не розлучалися.
Заручини принца Вільяма та Кейт Міддлтон
У 2010 році стало відомо про заручини Кейт Міддлтон та принца Вільяма, про це офіційно оголосили 16 листопада. Заручини відбулися у Кенії, де принц Вільям й зробив пропозицію Кейт.
Пропозицію стати дружиною принца Уельського Кейт Міддлтон отримала з обручкою принцеси Діани із сапфіром та діамантами. Майбутня принцеса чимало чекала на пропозицію, через що у пресі її дали прізвисько Waity Katie, («чекалка Кейті»).
Весілля майбутніх короля та королеви Великої Британії
Весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон відбулося 29 квітня 2011 року, церемонія пройшла у Вестмінстерському абатстві. Це весілля стало сенсацією, адже за ним слідкувало понад два мільярди людей з усього світу, а на церемонію прибули понад 2 тис. людей.
Знаменита весільна сукня Кейт Міддлтон також має свою історію. Її створила дизайнерка Сара Бертон за ірландською технікою 1820-х років. Ця техніка передбачає ручне вирізання форм квітів, які прикрасили сукню принцеси. Її шлейф сягав 270 см. Водночас принц Вільям був одягнений у військову форму полковника Ірландської армії.
Шлюб принца Вільяма та принцеси Кейт Міддлтон
Після весілля у 2013 році у молодого подружжя народився первісток син Джордж. У 2015 році родина Вільяма та Кейт стала ще більшою, в них народилася донька Шарлота. А у квітні 2018 році принц Вільям та Кейт Міддлтон втретє стали батьками, принцеса народила ще одного сина Луї.
Нагадаємо, родина принца Уельського відвідала великодню службу у Віндзорі. Принц Вільям та принцеса Кейт Міддлтон відвідали урочистий захід зі своїми дітьми. До цього королівська родина не з'явилася на публіці разом протягом декількох років.
