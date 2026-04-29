Відомий український актор розлучився після 10 років шлюбу та назвав причину розриву

Костянтин Октябрський пояснив, у яких стосунках перебуває з ексдружиною після розлучення

Популярний український актор Костянтин Октябрський, найбільш відомий за ролями в серіалу «Шпиталь» та «Парочка слідчих», розлучився з дружиною після 10 років шлюбу. В експодружжя є двоє синів Роберт та Матвій. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю актора.

Костянтин Октябрський розповів, що ініціатором розриву була його колишня дружина Саміра. За словами артиста, це рішення не було раптовим.

Актор запевняє, що він цінує та поважає матір своїх дітей, тож пара залишилася в гарних стосунках після розриву. «У нас двоє синів: Роберту зараз десять, Матвію – вісім. Навіть зараз я дуже багато, чим їй завдячую. Вона мудра, добра, розумна. Коли я будував карʼєру, вона була вдома, займалась дітьми. Я її дуже поважаю та ціную», – сказав актор.

Костянтин Октябрський з ексдружиною фото: Іnstagram/konstantin_oktyabrskyy

Костянтин Октябрський зауважив, що він також причетний до розлучення та визнав, що теж має відповідальність за це. «Мабуть, десь я недопрацьовував. Не давав того, що вона заслуговувала», – додав він.

Костянтин Октябрський з ексдружиною та сином фото: Іnstagram/konstantin_oktyabrskyy

Це не перше розлучення пари, за 10 років шлюбу подружжя вже двічі офіційно одружувалося. Проте у 2025 році вони знову розійшлися та прийняли рішення розлучитися. У січні 2026 року Костянтин Октябрський отримав документи про офіційне розірвання шлюбу.

Костянтин Октябрський зі своїми синами фото: Іnstagram/konstantin_oktyabrskyy

За словами артиста, причиною проблем у стосунках була криза. Зокрема, він назвав такі фактори, як проблеми зі здоров’ям, грошима та нестабільність у роботі. Він також наголосив, що зрад у його шлюбі не було.

Нагадаємо, у 2024 році 30 жовтня під час атаки ворожих «шахедів» постраждала квартира українського актора та телеведучого програми «Ранок Вдома» Костянтина Октябрського.