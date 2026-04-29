Відомий український актор розлучився після 10 років шлюбу та назвав причину розриву

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Костянтин Октябрський пояснив, у яких стосунках перебуває з ексдружиною після розлучення

Популярний український актор Костянтин Октябрський, найбільш відомий за ролями в серіалу «Шпиталь» та «Парочка слідчих», розлучився з дружиною після 10 років шлюбу. В експодружжя є двоє синів Роберт та Матвій. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю актора.

Костянтин Октябрський розповів, що ініціатором розриву була його колишня дружина Саміра. За словами артиста, це рішення не було раптовим.

Актор запевняє, що він цінує та поважає матір своїх дітей, тож пара залишилася в гарних стосунках після розриву. «У нас двоє синів: Роберту зараз десять, Матвію – вісім. Навіть зараз я дуже багато, чим їй завдячую. Вона мудра, добра, розумна. Коли я будував карʼєру, вона була вдома, займалась дітьми. Я її дуже поважаю та ціную», – сказав актор.

Костянтин Октябрський зауважив, що він також причетний до розлучення та визнав, що теж має відповідальність за це. «Мабуть, десь я недопрацьовував. Не давав того, що вона заслуговувала», – додав він.

Це не перше розлучення пари, за 10 років шлюбу подружжя вже двічі офіційно одружувалося. Проте у 2025 році вони знову розійшлися та прийняли рішення розлучитися. У січні 2026 року Костянтин Октябрський отримав документи про офіційне розірвання шлюбу.

За словами артиста, причиною проблем у стосунках була криза. Зокрема, він назвав такі фактори, як проблеми зі здоров’ям, грошима та нестабільність у роботі. Він також наголосив, що зрад у його шлюбі не було.

Нагадаємо, у 2024 році 30 жовтня під час атаки ворожих «шахедів» постраждала квартира українського актора та телеведучого програми «Ранок Вдома» Костянтина Октябрського. 

Читайте також:

Читайте також

У 2010-х роках Комаров відійшов від активної театральної діяльності
Помер актор легендарного «Маски-шоу» Володимир Комаров
30 березня, 20:15
Тамара Неліпа розповіла про реакцію дітей Максима Неліпи на збори його брата
«Дуже не правий». Ексдружина Максима Неліпи прокоментувала збір його брата на пам’ятник актору
1 квiтня, 16:53
Помер актор легендарного «Маски-шоу» Володимир Комаров
В Одесі відбулося прощання з актором «Маски-шоу» Володимиром Комаровим (фото)
1 квiтня, 18:15
У грудні 2025 року Олена та Тарас Тополі оголосили про розлученння
Alyosha заблокувала ексчоловіка Тараса Тополю в соцмережах: як відреагував співак
7 квiтня, 15:04
У США засуджено «королеву кетаміну» за смерть Меттью Перрі
У США засуджено «королеву кетаміну» за смерть Меттью Перрі
9 квiтня, 05:50
У соцмережах пара часто публікувала спільні фото
У Підмосков'ї актор театру та його дружина зарізали одне одного під час сварки
19 квiтня, 20:59
Олексій Тритенко показав свою нагороду за службу в ЗСУ
Сирський нагородив відомого актора-воїна почесною відзнакою (фото)
20 квiтня, 13:00
Патрік Малдун помер у віці 57 років
Помер зірковий актор серіалу 90-х «Район Мелроуз»
21 квiтня, 11:57
В’ячеслав Хостікоєв показав архівні фото з мамою
Син Наталії Сумської показав архівні фото із зірковою мамою
23 квiтня, 13:20

Анастасія Приходько звернулася до українців та тлі мовного скандалу
Анастасія Приходько звернулася до українців та тлі мовного скандалу
Експродюсерка Олі Полякової зізналася, хто з зірок підтримав її на тлі скандалу
Експродюсерка Олі Полякової зізналася, хто з зірок підтримав її на тлі скандалу
Василь Вірастюк показав фото коханої та розповів історію їхнього знайомства
Василь Вірастюк показав фото коханої та розповів історію їхнього знайомства
Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
Названі імена українських коментаторів Євробачення у Відні
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
