«Було Богом передбачено». Дружина Буданова розкрила історію їхнього знайомства та кохання

Юлія Відміцька
Кирило Буданов зі своєю дружиною Маріанною
Кирило та Маріанна Буданови познайомилися у 2013 році

Голова Офісу президента Кирило Буданов декілька разів отримував відмови від своєї дружини Маріанни на пропозиції вийти за нього заміж. Про це розповіла дружина посадовця та поділилася історією їхнього знайомства та кохання. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю видання «Бабель».

Кирило Буданов познайомився зі своєю майбутньою дружиною 17 серпня у 2013 році, коли він їхав поїздом з Одеси, де й зустрів Маріанну. Тоді вони обмінялися номерами телефонів, а з часом зустрілися на першому побаченні. «Це було Богом передбачено, що ми зустрілися саме в той момент. Мене не мало там бути, його не мало там бути, але все зійшлося», – сказала Маріанна Буданова.

На перше побачення Кирило Буданов прийшов з квітами, книгою та вагами, про які в розмові згадувала Маріанна Буданова. Тоді жінка ще не знала, ким працює її обранець. «Я думала, він займається не повʼязаною з військовою справою роботою, і мені не було важливо, яку посаду він обіймає», – розповіла вона.

Кирило та Маріанна Буданови одружені з 2017 року
Врешті пара почала жити разом, а з часом Кирило Буданов зробив пропозицію своїй коханій, однак це було не один раз. Оскільки Маріанна Буданова декілька разів відмовлялася вийти заміж. «Я знала, що це буде назавжди, але тримала марку», – так Маріанна Буданова пояснила свої відмови на пропозиції одружитися.

Водночас Кирила Буданова відмови не зупиняли і врешті пара одружилася 25 жовтня 2017 року. Однак для посадовця його стосунки з дружиною почалися ще в день їхнього знайомства. Для подружжя Буданових, найбільша цінність – це родина. А для Кирила Буданова головна цінність – це його дружина. 

Кирило Буданов з дружиною на Великдень у 2026 році
«Коли ти зʼєднуєш своє життя безпосередньо з такою людиною, як Кирило Олексійович, на тебе лягає відповідальність не лише за своє життя, але й життя його побратимів, дружин побратимів і їхніх дітей», – висловилася Маріанна Буданова про свого чоловіка.

Нагадаємо, голова Офісу президента Кирило Буданов із дружиною Маріанною освячували великодні кошики у Михайлівському соборі. Подружжя замилувало турботою одне про одного. Так, Маріанна допомагала чоловікові витрати краплі води із обличчя. 

