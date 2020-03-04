Настя Каменских в топе восхитила поклонников сексуальными танцами (видео)



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32-летняя Настя Каменских обладает потрясающим телом и прекрасной пластикой

Певица продемонстрировать свои достоинства, записав эффектное видео

Супруга рэпера Потапа, 32-летняя поп-звезда Настя Каменских поделилась впечатляющим роликом. На Насте был белый total look из топа-полоски, удлиненного пиджака и брюк с высокой посадкой. Наряд продемонстрировал стройную фигуру звезды и оттенил ее бронзовый загар. Исполнительница порадовала фанатов сексуальными движениями под музыку.

«Жги, детка!», «Вау, получилось топ», «Бомба!!! Давай больше видео», «Образ 10 из 10, просто огонь», «Зажигалочка!» - написали пользователи.

Свой стройной фигуре Настя обязана спорту и диетам. Мама певицы призналась, что звезда и ее супруг не едят ее блюда. К Масленице Лидия Каменских напекла блинов на всю семью, но дочь с зятем не пришли в гости. Они оба тщательно следят за своим питанием и избегают гастрономических соблазнов.