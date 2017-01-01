Звезда «Игры престолов» снялась в изысканной фотосессии
- 24 Листопада, 14:02
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Розсилка
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк появилась в необычном для себя амплуа
Популярная британская актриса Эмилия Кларк, которая исполнила одну из главных ролей Дейенерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», появилась в стильной фотосессии известного американского глянца Harper's Bazaar. Девушка украсила обложку декабрьско-январского номера.
Снимки создавались в лондонском ботаническом саду Kew Gardens. В окружении цветущих растений актриса предстала в весенних нарядах Dolce&Gabbana, Giambattista Valli, Ralph Lauren, Valentino, Bottega Veneta и других известных брендов.
Автором снимков выступил Мариано Виванко. На этих фото актриса совершенно не похожа на непоколебимую Мать драконов, которую мастерски сыграла в «Игре престолов».
Джерело: Обозреватель