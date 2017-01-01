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    Звезда «Игры престолов» снялась в изысканной фотосессии

    Эмилия Кларк появилась в необычном для себя амплуа
    Популярная британская актриса Эмилия Кларк, которая исполнила одну из главных ролей Дейенерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», появилась в стильной фотосессии известного американского глянца Harper's Bazaar. Девушка украсила обложку декабрьско-январского номера. Снимки создавались в лондонском ботаническом саду Kew
    • 24 Листопада, 14:02
    • Розсилка
    Эмилия Кларк
    Эмилия Кларк

    Эмилия Кларк появилась в необычном для себя амплуа

    Популярная британская актриса Эмилия Кларк, которая исполнила одну из главных ролей Дейенерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», появилась в стильной фотосессии известного американского глянца Harper's Bazaar. Девушка украсила обложку декабрьско-январского номера.

    Снимки создавались в лондонском ботаническом саду Kew Gardens. В окружении цветущих растений актриса предстала в весенних нарядах Dolce&Gabbana, Giambattista Valli, Ralph Lauren, Valentino, Bottega Veneta и других известных брендов.

    Автором снимков выступил Мариано Виванко. На этих фото актриса совершенно не похожа на непоколебимую Мать драконов, которую мастерски сыграла в «Игре престолов».

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    Звезда «Игры престолов» снялась в изысканной фотосессии
    Звезда «Игры престолов» снялась в изысканной фотосессии
    Звезда «Игры престолов» снялась в изысканной фотосессии
    Звезда «Игры престолов» снялась в изысканной фотосессии
    Звезда «Игры престолов» снялась в изысканной фотосессии

    Джерело: Обозреватель

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