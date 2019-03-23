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    Звезда сериала «Американцы» празднует день рождения: лучшие фотосессии Кери Расселл

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    Звезда сериала «Американцы» празднует день рождения: лучшие фотосессии Кери Расселл
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    Кери Расселл родилась 23 марта 1976 года в Фаунтин-Вэлли, Калифорнии

    Первое появление на экране Кери Расселл состоялось в 1991 году в составе легендарного шоу «Клуб Микки-Мауса» канала Disney вместе с другими будущими знаменитостями – Кристиной Агилерой, Джастином Тимберлейком и Бритни Спирс. 

    В 1992 году Кери сыграла в комедии «Дорогая, я увеличил ребенка», в 1993 году девушка приняла участие в съемках ситкома «Парень знакомится с миром».

    В 1995 году зрители увидели Кери в эпизоде сериала «Женаты… с детьми».

    С 1998 по 2002 год Расселл снималась в роли главной героини Фелисити Портер в сериале «Фелисити». За эту роль в 1999 году актрису наградили престижной кинопремией «Золотой глобус».

    Позже Кери сыграла жену американского военнослужащего в военной драме «Мы были солдатами» режиссера Рэндалла Уоллеса, вышедшей в марте 2002 года. 

    С 2010 по 2011 год на экраны выходил комедийный сериал «Укрощение Уайлда», где Кери Расселл сыграла роль Эмми. Позже Кери появилась в комедии Кристофера Нила «Козы» (2012) и мелодраме «Остинленд» (2013) режиссера Джеруши Хесс.

    С 2013 года Кери Расселл играет главную роль в сериале «Американцы». В 2014 году готовится к выходу фильм «Планета обезьян: Революция» Мэтта Ривза, снятый по мотивам одноименного романа французского писателя Пьера Булля. В этой ленте Кери Расселл снялась в главной роли.

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    В феврале 2007 года Кери вышла замуж за плотника Шейна Дири. В июне 2007 года у пары родился сын Ривер Расселл Дири, а в декабре 2011 года дочь Уилла Лу Дири.


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