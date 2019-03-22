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    Шоу-биз

    12 лет спустя: Опубликован трейлер полнометражного продолжения сериала «Дедвуд»

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    12 лет спустя: Опубликован трейлер полнометражного продолжения сериала «Дедвуд»

    Премьера фильма состоится на канале HBO 31 мая

    Спустя почти 12 лет после окончания вестерн-сериала «Дедвуд» появился первый трейлер полнометражного продолжения истории.

    Иэн МакШейн, Тимоти Олифант, Молли Паркер, Джон Хоукс вернутся в продолжении в знакомых ролях. К актёрскому составу картины также присоединилась Джэйд Петтиджон. Она сыграет нового персонажа по имени Каролина. Действие фильма развернётся в Южной Дакоте спустя 12 лет после событий сериала, в 1889 году.

    Создатель оригинального сериала Дэвид Милч написал сценарий фильма, а режиссёрское кресло проекта занимает Даниэль Минахан, который работал над «Игрой престолов» и «Дедвудом».

    Сериал стартовал на канале HBO в 2004 году. Он рассказывал о городке Дедвуд в Южной Дакоте — настоящей выгребной яме, в которой собирается преступный сброд со всей Америки. Преступления и коррупция настолько прочно вошли в жизнь обитателей Дедвуда, что на них практически не обращают внимания.

    «Дедвуд» продержался три сезона и восемь раз становился лауреатом телепремии «Эмми». Критики до сих пор считают его одним из лучших драматических сериалов в истории телевидения.

    Джерело: Киноафиша

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