Скандал із файлами Епштейна дійшов до Парижа: поліція провела обшуки у культурній установі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Скандал із файлами Епштейна дійшов до Парижа: поліція провела обшуки у культурній установі
Ексочільник Інституту арабського світу потрапив під розслідування
фото: Reuters

Розслідування стосується колишнього очільника установи Жака Ланга та можливих податкових порушень після оприлюднення нових документів у США

Французька поліція провела обшук в Інституті арабського світу в Парижі в межах розслідування щодо ексміністра культури Франції Жака Ланга та його контактів із засудженим у США фінансистом Джеффрі Епштейном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  агенцію Reuters.

За даними Національної фінансової прокуратури Франції (PNF), Інститут арабського світу став одним із кількох об’єктів, де правоохоронці провели слідчі дії. Цього місяця прокуратура відкрила попереднє розслідування щодо Жака Ланга та його доньки Каролін. Їх перевіряють за підозрою у податковому шахрайстві після публікації в США нових документів, пов’язаних із Джеффрі Епштейном.

Ланг, який обіймав посаду міністра культури за президентства Франсуа Міттерана, раніше подав у відставку з посади керівника Інституту арабського світу, яку займав із 2013 року. Він заявив, що не знав про злочини Епштейна, хоча листувався з ним у період з 2012 до 2019 року – вже після того, як фінансиста було засуджено у США за злочини, пов’язані з неповнолітніми.

У самому Інституті арабського світу, діяльність якого координується Міністерством закордонних справ Франції, зазначили, що поки не коментують дії поліції. Жак і Каролін Ланг неодноразово заперечували будь-які правопорушення та отримання фінансової вигоди від Епштейна.

За даними прокуратури, після оприлюднення мільйонів нових документів, пов’язаних із Епштейном, у Франції створили спеціальну групу для їх аналізу. Вона працює спільно з фінансовою прокуратурою та національною поліцією і вже розглядає кілька потенційних справ, які можуть випливати з цих матеріалів.

Раніше генеральна прокурорка США Пем Бонді оприлюднила перелік публічних осіб, чиї імена згадуються в матеріалах справи фінансиста Джеффрі Епштейна. До списку, який налічує понад 300 осіб, увійшли політики, бізнесмени та відомі діячі, однак у Міністерстві юстиції США наголосили: сама згадка імені в документах не свідчить про причетність до злочинів. Публікація матеріалів спричинила нову хвилю перевірок і розслідувань у різних країнах Європи.

Теги: Епштейн Франція

